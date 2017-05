Festival do Vinho é opção para curtir o frio em Domingos Martins. Veja a programação!

O festival será realizado nos dias 03 e 10 do mês que vem, no Rancho Lua Grande. Esta é uma ótima oportunidade para quem gosta de curtir a região das montanhas capixabas

O inverno se aproxima e quem gosta de curtir a estação mais fria do ano não pode perder esta dica: nos dias 03 e 10 de junho acontece a 24ª edição do Festival do Vinho de Domingos Martins.

O festival foi preparado com uma programação para agradar a todos os públicos, tendo em vista, a diversidade do perfil de quem participa do evento todos os anos.

Entre as atrações deste ano, os destaques ficam por conta dos sertanejos “Antony & Gabriel” e também a banda “Gand Lex” que volta a se apresentar no Festival do Vinho depois de várias edições com os melhores e maiores sucessos do momento, com dance, pop, pop rock, axé, forró, funk entre outros ritmos.

O clima de montanha é outra atração à parte. “Cidade do Verde”, como também é conhecida, Domingos Martins tem um dos climas mais agradáveis e procurados do país e, principalmente nessa época.

A culinária também é atração do Festival do Vinho. A poderosa adega do evento terá variedades de vinhos nacionais e importados que harmonizarão perfeitamente com as tradicionais comidas da região Serrana, como caldos, polenta frita, linguiça frita entre outras delícias.

Confira a programação:

#TeVejoNoFrio

Show: 24º Festival do Vinho

Horário: 20 Horas

Local: Rancho Lua Grande

Classificação: 16 Anos

Sábado, 03 de Junho

Atrações Palco principal:

• Grupo de Dança Alemã

• Trio Potiguá

• Forró Raíz

• Gang Lex

Atrações Palco Salada & Grill:

• Felipe Brava

• Rayanne Santana

• Mikaely Lahass

• Claudio Pontes

• Romulo Arantes

• Dj Ceará;

Tenda Eletrônica DJs Dia 03

• DJ Babaloo

• DJ Quadrini

• DJ Anderson Bastos

Folha Vitória.