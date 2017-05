Hartung reassume nesta quinta (25) após período de descanso

Após tirar oito dias de férias, o governador licenciado Paulo Hartung reassume, nesta quinta-feira (25), o comando do Poder Executivo Estadual. O descanso antes da imunoterapia, segundo a sua assessoria, foi uma recomendação médica, já que o governador não teve repouso desde que foi submetido à cirurgia, em fevereiro. Hartung viajou de férias para a França com a família e com recursos próprios. Uma foto, supostamente tirada durante este período circulou nas redes sociais nesta terça-feira (23).

Na próxima sexta-feira (26), ele será internado no hospital Meridional para iniciar a aplicação de BCG, que faz parte da imunoterapia após a cirurgia a que foi submetido para retirada de um câncer na bexiga. O governador deve ter alta no mesmo dia ou no dia seguinte ao procedimento, a depender das reações ao tratamento.

Em fevereiro, Hartung passou por um procedimento cirúrgico para retirada de um tumor. No último mês de abril, em intervenção médica similar já prevista no tratamento, Paulo Hartung repetiu o procedimento cirúrgico e diagnosticou a ausência de novos tumores. A próxima fase do tratamento contra o câncer é a imunoterapia, que terá duração de seis semanas. Licenças médicas não estão previstas.

Falando nisso

No lugar de Hartung, Cesar Colnago não faltou um compromisso sequer e participou de eventos que nem estavam em sua agenda, como a benção das rosas e súplicas no dia de Santa Rita de Cássia para os católicos, este segunda, 22 de maio. Esteve na igreja da Praia do Canto ao lado da também secretária de comunicação, Andréia Lopes.

Sindsaúde-ES pede anulação de edital

O Sindsaúde-ES pediu a suspensão do Edital 124/2016.6 da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que prevê a formação de cadastro de reserva de vagas para servidores temporários (DTs) por apresentar irregularidade na contratação de motoristas de ambulância. Vale lembrar que, nessa segunda-feira (22), o secretário de saúde, Ricardo Oliveira, foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo por desvios legais em editais de contratação de DTs e irá responder por improbidade administrativa.

A denúncia, que será encaminhada pelo Sindsaúde ao Detran-ES, Ministério Público do Trabalho (MPT-ES), Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES) e Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), aponta que diversos itens do edital violam o Código Brasileiro de Trânsito (Contran).

No edital, a exigência de experiência mínima para ser motorista de ambulância é de seis meses. Mas, de acordo com a legislação do Contran, para fazer transporte de emergência, é necessário que o motorista seja habilitado nas categorias D e E; com, no mínimo, dois anos na categoria C e/ou um ano na categoria B.

Cada vez mais perto

A cada novo capítulo de delações premiadas da Operação Lava Jato, ela se aproxima mais do Espírito Santo. Desta vez foi Joesley batista que despejou: a JBS deu proprina em forma de doação de campanha para o PT capixaba no valor de R$ 200 mil nas eleições de 2014. Vem mais, ésó esperar.

ESHOJE.