Região sudeste fica mais seco nos próximos dias, mas ES ainda recebe chuvinha

O Sudeste do Brasil volta a ter dias típicos de outono, com predomínio de sol e tempo seco. A diminuição da nebulosidade e da chuva acontecem com a intensificação de uma grande massa de ar seco sobre a Região nos próximos dias. A semana que começou muita úmida e chuvosa, atípica para o mês de maio, vai terminar com baixos índices de umidade do ar.

Nesta quarta-feira (24), o Espírito Santo, inclusive a Grande Vitória, e o norte do Rio de Janeiro recebem a umidade que os ventos trazem do mar, por isso ainda há condições para chuva fraca. De acordo com o Centro Capixaba de Meteorologia (Cecam/Incaper) o dia será de sol entre muitas nuvens e chuva ocasional no estado.

Mar um pouco agitado em algumas praias do estado.

O sistema de alta pressão vai ganhando força sobre todo o Sudeste até final da semana. Os meteorologistas chamam a atenção para os níveis de umidade relativa do ar em queda. Valores entre 30% e 20% poderão ser observados em diversas localidades já na quinta-feira (25) e na sexta-feira (26).

Sem a chuva e com o ar parado, a tendência também será da maior concentração de poluentes, com maior impacto nos grandes centros urbanos. Há chance de formação de névoa e nevoeiro no decorrer de toda a semana.

