AMBIENTES INTEGRADOS E MARCENARIA MARCAM DECORAÇÃO DE APARTAMENTO

Design brasileiro, arte, móveis antigos e sob medida compõem o luminoso apê de 300 m² no Rio de Janeiro. Repletos de materiais naturais, os espaços convidam ao tato. Projeto do BC Arquitetos

Da cama de seu quarto, o casal pode avistar o mar da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Esse foi um dos principais pedidos do proprietário do apartamento de 300 m² para o escritório BC Arquitetos. “Também não gostamos da distribuição dos cômodos proposta pela incorporadora”, lembra o morador, de 38 anos. Por isso, os arquitetos fizeram alterações importantes no layout durante a construção do edifício no bairro do Jardim Oceânico. Junto com a mulher, Adriana, de 36 anos, o dono acompanhou cada detalhe para abrigar a família com conforto. O casal tem os pequenos Enzo, de 5 anos, e Nina Rosa, de 3.

O resultado expressa um estilo carioca de morar, em que o chique e o despojado unem-se em espaços amplos, integrados, fluidos. Na área social, as salas de TV e de estar ligam-se à de jantar. “Gostamos muito de receber amigos nos finais de semana”, conta a proprietária. Os ambientes são ladeados por uma varanda que pode integrar-se ao interior. Em uma cidade onde o verão explode, o piso de mármore branco refresca, mas não cria efeito asséptico. Isso porque, em contraste, painéis de freijó revestem parte das paredes. Outras superfícies exibem pintura artística que evoca concreto. Já o teto é cinza-claro.

“Costumamos empregar materiais naturais em tudo, nos acabamentos, no mobiliário, nos complementos”, explica o arquiteto Bruno Carvalho, sócio de Camila Avelar. “O segredo está no toque.” Outra marca é a marcenaria exclusiva. Peças desenhadas pela dupla harmonizam-se, no apê, com outras de design brasileiro e de antiquário. “Em uma parede, há uma pá trazida por eles de uma viagem ao Taiti, um exemplo de lembranças incorporadas à decoração”, diz Bruno.

Há quatro suítes, uma das quais multiúso, localizada junto da área social. A do casal exibe também bastante madeira. O painel atrás da cama e o mobiliário sob medida são feitos de tauari, espécie tonalizada para combinar melhor com o parquet de perobinha e o cinza do papel de parede. “É o lugar de que mais gosto na casa, além da sala, pois ficou bem aconchegante”, confessa Adriana. Ela destaca ainda o bem-estar proporcionado pela iluminação natural e pelo arejamento abundantes no imóvel.

Por Casa e Jardim.