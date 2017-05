Implante de silicone: por cima ou por baixo?

O implante de silicone mamário já caiu no gosto das brasileiras e é hoje a segunda cirurgia plástica mais realizada no país, ficando atrás apenas da lipoaspiração. Entre os tamanhos e formatos de próteses a serem decididos pela paciente em conversa com o médico, uma dúvida é mais do que comum: colocar o silicone por cima ou por baixo do músculo?

A decisão, no entanto, depende de uma série de fatores relacionados à anatomia dos seios de cada mulher. O cirurgião plástico Ariosto Santos esclarece que muitos mitos se formaram a respeito do assunto, mas que cada caso é um caso. “De modo geral, quem tem um seio muito pequeno e menos tecido para cobrir o implante, pode ser mais indicado a utilização da técnica submuscular, quando o silicone é colocado abaixo do músculo”, explica.

Já as mulheres que contam com uma espessura de pele maior, há mais possibilidade de escolha. De acordo com Ariosto Santos, colocar a prótese acima do músculo pode trazer um resultado mais harmonioso nesses casos. “Em diversas circunstâncias o resultado vai depender muito do formato e tamanho da prótese que a paciente escolher, mas cabe ao médico orientar sobre os resultados e o que deve ficar mais natural”, afirma.

Outra questão sobre o assunto que ainda gera muita dúvida é a respeito do pós-operatório. A técnica submuscular pode causar um pouco mais de dor após a cirurgia, pois foi preciso descolar e soltar o músculo para inserir o implante. “As duas técnicas são muito utilizadas por cirurgiões plásticos. O recomendado é analisar com cuidado para escolher uma maneira que seja melhor para cada paciente”, conclui Ariosto Santos.

ESHOJE.