Mais de 800 pessoas tiveram benefício do INSS cancelado no Espírito Santo

Após passar um pente-fino nos benefícios de incapacidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mais de 800 pessoas no Espírito Santo tiveram o serviço cancelado. Desde o início do segundo semestre de 2016, o órgão faz um pente-fino nos benefícios por incapacidade.

Com o fim dos pagamentos dos benefícios, estima-se uma economia anual de aproximadamente R$12 milhões para os cofres públicos. Segundo o INSS, no Espírito Santo, até o último dia 12, já foram realizadas 804 perícias e 641 foram identificadas como aptas para voltar ao trabalho. O não comparecimento do segurado à convocação do INSS levou ao cancelamento de outras 179 pessoas.

Ainda de acordo com o INSS, 115 benefícios foram convertidos em aposentadoria por invalidez, três em auxílio-acidente e outros três em aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25% no valor. Além disso, 42 pessoas foram encaminhadas para a reabilitação profissional. No ES são mantidos pelo INSS 20.200 auxílios doença e 61 mil aposentadorias por invalidez.

ESHOJE.