Marina Ruy Barbosa se casará com vestido Dolce & Gabbana

O casal vai oficializar a união em um ritual íntimo na capelinha localizada na fazenda da família do noivo, em Goiás. Algumas semanas depois, a festa ocorrerá na casa dos pais de Xande, em Campinas

Marina Ruy Barbosa e o empresário Xande Negrão estão com casamento marcado para outubro deste ano. Enquanto isso, ela é a nova estrela da Vogue Noiva, em que posou com um vestido da Dolce & Gabbana, marca escolhida para assinar o look que a atriz usará na celebração.

O casal vai oficializar a união em um ritual íntimo na capelinha localizada na fazenda da família do noivo, em Goiás. Algumas semanas depois, a festa ocorrerá na casa dos pais de Xande, em Campinas. Os dois se conheceram em Fernando de Noronha, no réveillon de 2015 para 2016, e começaram a namorar logo em seguida. “Foi rápido, mas tinha certeza de que era o que eu queria desde o primeiro dia”, disse Xandinho à Vogue Noiva.

Marina ficou noiva durante uma viagem à Tailândia, quando o casal completou seis meses de namoro. No dia seguinte, eles se casaram em uma cerimônia budista na praia, realizada em segredo e comandada por dois monges. A noiva usou um vestido branco e improvisou um penteado.

No evento oficial, a atriz vai vestir Dolce & Gabbana. “Queria me sentir uma princesa, e foi o que aconteceu no universo da Dolce”, contou. “Desde a visita até a caixa linda que recebi na semana passada com várias sugestões do Domenico e do Stefano: croquis, ideias de cabeça, tecidos para o véu. Eles colocam tanta magia em tudo que fazem”.

A Vogue Noiva chega às bancas nesta quarta-feira, 24.

Folha Vitória.