PRF prende mais um que tenta ‘furar’ blitz e recupera carro roubado

Este foi o segundo caso de suspeitos que ‘furam’ blitz realizada pela PRF nesta semana. No caso desta quarta-feira o motorista não ‘entregou’ o comparsa por medo de morrer

Um motorista ‘furou’ blitz realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Km 287 da Rodovia do Contorno, em Cariacica. O suspeito tentou fugir a pé por um matagal, mas foi preso pelos policiais na tarde desta quarta-feira (24) e o carro, com restrição de roubo, foi apreendido. O carona conseguiu escapar.

Segundo informações da PRF, assim que o motorista viu a fiscalização, freou bruscamente, retornou ‘cantando’ pneus em local proibido e seguiu em alta velocidade pela contra mão. Os inspetores informaram ainda que havia intenso fluxo de veículos durante a fuga dos suspeitos.

O Grupo Tático da Delegacia de Viana iniciou a perseguição do veículo em fuga e, em um determinado momento, os policiais viram o condutor freando e saindo do veículo ainda em movimento, enquanto o passageiro do banco dianteiro também desembarcava do automóvel pelo lado direito. Os ocupantes seguravam objeto semelhante à uma pistola.

O motorista correu para um matagal às margens da rodovia, enquanto o passageiro evadiu-se no sentido do bairro Nova Rosa da Penha. O carro bateu contra o meio fio e parou sobre a pista de rolamento.

Os agentes da PRF entraram no matagal e conseguiram capturar o motorista. Ao ser questionado sobre quem era o passageiro, declarou que não podia informar porque, segundo ele, “existem regras no morro e se ele entregasse o parceiro seria morto”.

Foram efetuadas buscas na mata para localizar o objeto dispensado pelo preso, mas não foi encontrado. O passageiro fugitivo também não foi localizado. O suspeito e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.

Segundo caso de fuga de blitz nesta semana

O caso registrado nesta quarta-feira (24) é o segundo caso de suspeitos que ‘furam’ blitz realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nesta segunda-feira (22), dois homens foragidos da justiça não respeitaram a ordem de parar durante uma fiscalização na BR 101, em Viana.

Assim que ‘furaram’ a blitz, os suspeitos foram perseguidos por policiais rodoviários e, durante a fuga, a dupla cometeu várias infrações de trânsito, dentre elas, alta velocidade, ultrapassagem em faixa contínua e também pelo acostamento.

A equipe da PRF conseguiu abordar o veículo próximo a BR 262, no bairro Bom Pastor, a aproximadamente quatro quilômetros do local do início da fuga.

Folha Vitória.