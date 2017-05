Tendência das ‘Funny bag’

Um toque de diversão nos looks. É esse o papel das chamadas ‘Funny bags’ que estão fazendo sucesso não só no Brasil, como internacional. Das passarelas para a produção do dia a dia, segundo a empresária Claudia Porto, da Mon Petit Calçados, é tendência usar bolsas divertidas em formatos inusitados como sorvete, abacaxi, gatinho, unicórnio, e muito mais.

Foto: divulgação

E quem acha que essa tendência é restrita ao universo infantil está enganado. As “Funny bags’ conquistaram os adultos, que abusam e usam dessa trendy. Diversas celebridades já foram vistas por aí aderindo à tendência e usando modelos de bolsas divertidas. E combinar a peça não é um bicho de sete cabeças. Claudia Porto conta que a dica mais fácil é combinar a peça com looks mais neutros para a bolsa ter o destaque merecido na produção.

Mon Petit Calçados

Bolsa Mon Petit Gato – 219,90

Bolsa MOn Petit gatinho – R$ 149,90

Bolsa Mon Petit Baleia – R$ 184,90

Bolsa Mon petit Pinguim – R$ 184,90

Mon Petit Praia do Canto – R. Aleixo Netto, 1363 – Praia do Canto, Vitória. Tel: (27) 3324-1113

Mon Petit Jardim da Penha: R. Comissário Octávio Queiroz, 675 – Loja 6 – Jardim da Penha, Vitória. Tel: (27) 3314-1273

ESHOJE.