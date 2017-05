Festival de comida japonesa acontece neste sábado com pratos a partir de R$12

Neste sábado (27), acontece a 48ª edição do Festival de Culinária Japonesa e quem passar por lá encontrará pratos como Yokisoba, tempurá, sushi, sashimi e guioza

Os capixabas que gostam de uma boa comida japonesa já podem separar o último final de semana do mês para o Festival de Comida Japonesa. A 48ª edição do Festival de Culinária Japonesa acontece no sábado, 27 de maio, de 18h às 22h em Vitória.

O evento é realizado pela Associação Nikkei de Vitória e, de acordo com um dos organizadores, Nobui Matsunaga, já existe há mais de 40 anos. Um dos motivos da realização é a arrecadação de fundos para manter a sede da Associação. “O festival já é tradicional por aqui e com ele conseguimos ajuda para manter a nossa sede. Muitas pessoas participam e nosso público a cada edição é de mais ou menos 500 ou 600 pessoas durante o evento”, afirma.

O tradicional Yakisoba é o carro-chefe do evento e será vendido por R$ 15. Mas, para quem quiser se deliciar com outros pratos da culinária japonesa também encontrá tempurá no valor de R$ 12,00, além de sushi, sashimi e guioza.

O festival acontece na Associação Nikkei de Vitória e a entrada será pelo estacionamento do Parque da Pedra da Cebola, em Vitória. A entrada é franca.

