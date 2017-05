MyFavoriteThing(s) traz linha de jeans renovada para o Inverno

A moda da MyFavoriteThing(s) surpreende nessa temporada por trazer peças clássicas de um jeito diferente. E quando se fala em clássicos, é claro que o jeans é o campeão do guarda-roupa. A marca traz uma linha esperta nesta coleção, apostando em opções irreverentes, autênticas e modernas para diversas ocasiões.

Atemporal, o jeans é a peça consagrada e, com lavagens especiais, a My.f.t. reforça a versatilidade do material. Com uma irresistível seleção, que varia de tons mais claros a escuros, a marca renova o visual básico e permite fáceis combinações para o dia e para a noite.

Saias longas e vestidos mini convivem com coletes e camisas, passando por calças inspiradas no mood dos anos 70. Há, ainda, momentos em que macacões até então simples tornam-se únicos graças a recortes nas laterais. Por fim, rasgos estratégicos e misturas com tecidos diferentes garantem um tom contemporâneo, enquanto a mistura das lavagens clara e escura, combinadas em uma única peça, promove um inusitado – e apaixonante – efeito bicolor.

A My.f.t. inspira-se na atual Geração Z – mulheres nascidas após os anos 1990 e que estão conectadas 100% do tempo, têm necessidade de reconhecimento e acreditam que luxo é expressar sua individualidade, seu estilo e, para tanto, ter novidades sempre, de modo rápido e acessível.

