Bancário tem carro roubado ao buscar namorada em faculdade de Vitória

O carro foi roubado quando a vítima parou em um semáforo, nas imediações da faculdade da companheira. O bancário conseguiu acionar a PM e teve perseguição

Dois homens que passaram o dia bebendo em um bar acabaram presos, na última segunda-feira (29), no Bairro São, Torquato, em Vila Velha.

Na hora de ir embora, eles teriam tentado roubar o carro de um bancário. A vítima conseguiu acionar a Polícia Militar (PM) e os suspeitos, identificados como Marivaldo Dutra da Silva, de 49 anos, e Johny Sarmento de 21, foram perseguidos e presos.

Na delegacia, um dos suspeitos disse que era apenas uma carona. “Nós estávamos tomando cachaça e o único dinheiro que tinha no bolso era 30 centavos. Pedimos carona e o cara cismou que estávamos armados”, disse Marivaldo Dutra da Silva.

O bancário, que não preferiu não ter o nome divulgado, contou que buscou a namorada em uma faculdade, em Vitória, e quando estava parado no semáforo, foi abordado pela dupla que mandou eles saírem do veículo. A vítima conseguiu esconder o celular na bermuda, e quando os bandidos fugiram com o carro, ele ligou para a polícia e falou que a dupla seguia para o Centro de Vitória. Depois disso, a polícia conseguiu localizar os dois no carro roubado, e começou a persegui-los.

Os suspeitos foram alcançados pouco tempo depois, em frente à sede da Polícia Federal em São Torquato. Segundo a PM, a prisão foi em flagrante, isso porque os dois foram vistos pelos militares descartando uma arma falsa pela janela do carro durante a perseguição. Após a prisão, os suspeitos e o veículo foram levados primeiro para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória, mas tiveram que ser encaminhados para Vila Velha, de acordo com o procedimento da PM, já que a prisão foi feita no município.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC). Após serem ouvidos pelo delegado de plantão, a dupla foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.

Folha Vitória.