Fibria participa de Feira de Educação Ambiental em Conceição da Barra

No estande da empresa são realizados jogos educativos e palestras sobre resíduos, projetos sociais e plano de manejo

A Feira de Educação Ambiental movimenta o município de Conceição da Barra nesta semana, com apresentações culturais, jogos educativos e exposições com foco no cuidado com o meio ambiente. A programação começa nesta segunda-feira (29), no Centro Esportivo e Cultural Dr. Aluízio Feu Smiderle, e será encerrada no sábado (3/6), com descida ecológica pelo Rio Cricaré.

A Fibria participa da iniciativa com a promoção de jogos educativos para a comunidade e estudantes no estande montado no Centro Esportivo e Cultural. A empresa leva uma proposta interativa para o evento, onde cada dia da semana é dedicado a um tema diferente. “Nosso objetivo é levar aos participantes, de forma lúdica e descontraída, informações sobre as atividades que a Fibria desenvolve e sobre temas relevantes da área de meio ambiente”, disse a analista de Meio Ambiente Florestal da Fibria, Daniela Pereira.

Nesta segunda-feira, as atividades são sobre a destinação correta de resíduos. As mudanças climáticas são o tópico do dia na terça-feira; a quarta será dedicada aos projetos sociais desenvolvidos pela empresa. Na quinta-feira, a palestra e os jogos serão sobre restauração florestal e, na sexta-feira, a semana será encerrada informando à comunidade sobre o Plano de Manejo Florestal, ou seja, a forma como a Fibria conduz seus plantios e os cuidados que adota.

“Essas atividades contribuem não só com a formação das pessoas, por meio das atividades educativas, mas também para estreitar a relação com a empresa, uma vez que os participantes tomam conhecimento das nossas boas práticas com o meio ambiente”, disse o coordenador de Meio Ambiente Florestal da Fibria, Marcelo Pereira.

No sábado, a Feira de Educação Ambiental sairá do espaço do Centro Esportivo e Cultural e cairá na água, com a descida ecológica pelo Rio Cricaré. O percurso definido pela organização prevê a ida até as Meleiras e retorno.

Meio ambiente e cultura

O grupo de teatro do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNE/Ufes) realizará apresentações no Centro Esportivo e Cultural todos os dias da Feira de Educação Ambiental de Conceição da Barra. As sessões de cinema ecológico na quarta-feira (31/5) e sexta-feira (2/6) dão uma aula de entretenimento e cuidado com a natureza.

Prestigie!

Sobre a Fibria

Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda global por produtos oriundos da floresta. Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de celulose, a companhia conta com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS), além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. A companhia possui 969 mil hectares de florestas, sendo 568 mil hectares de florestas plantadas, 338 mil hectares de áreas de preservação e de conservação ambiental e 63 mil hectares destinados a outros usos. A celulose produzida pela Fibria é exportada para mais de 40 países. Em maio de 2015, a Fibria anunciou a expansão da unidade de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade produtiva de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano, e entra em operação no quarto trimestre de 2017. Saiba mais em www.fibria.com.br

Por Rogeria Gomes – P6 Comunicação.