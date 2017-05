Listras: do verão para os dias mais frios

Depois de fazerem muito sucesso no verão, as listas continuam desfilando nos looks de inverno 2017. Além da combinação clássica do fundo preto com as listras brancas, o azul marinho também se torna pano de fundo para listras em tons vibrantes como o amarelo e o verde-bandeira.

“Fininhas ou mais grossas, elas ajudam a compor tanto visuais minimalistas com peças lisas, quanto combinações ousadas com estampas florais ou de petit-poá”, conta a empresária Terry Lee Decottignies, proprietária do Cantão do Shopping Vitória.

