Regimento de Polícia Montada inicia curso de Choque Montado

O Regimento de Polícia Montada (RPMont) da PMES iniciou a 3ª edição do curso de Choque Montado, nesta segunda (29), com a finalidade de preparar militares e equinos para situações de restabelecimento e manutenção da ordem pública a cavalo. A aula inaugural foi ministrada pelo Comandante de Polícia Ostensiva Especializada, coronel Gomes, que destacou a importância do Regimento na PMES.

Estiveram presentes o diretor Adjunto de Ensino, Instrução e Pesquisa, tenente-coronel Rodi, o comandante do RPMont, tenente-coronel Rodrigo, o chefe da Divisão de Instrução da PM, major Lozer, além dos oficiais da Unidade e dos instrutores do Curso de Choque Montado.

Durante as próximas quatro semanas os militares aprenderão toda a técnica necessária para o emprego do cavalo em situações extremas, como briga entre torcedores e vandalismo em manifestações. Os militares terão aulas de Técnicas Não Letais, Controle de Distúrbios Civis, Psicologia das Multidões, Legislação, Treinamento Físico Militar, Formações e Evoluções, Caixas e Escoltas, Choque Montado e Operações de Choque Montado com Apoio de Tropa a Pé.

O curso de Choque Montado é fruto do intercâmbio técnico-profissional envolvendo a Unidade de Segurança e Honras de Estado da Guarda Nacional Republicana de Portugal e o Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar do Espírito Santo.

O emprego do RPMont

Diariamente a Cavalaria realiza o policiamento montado em áreas comerciais, mas também pode ser empregada em policiamento de eventos com grande aglomeração de público ou em situações mais extremas que necessitem o uso da força para manutenção da paz social. “A Cavalaria é uma Unidade completa que realiza o policiamento montado em áreas comerciais e está pronta para ações de controle de distúrbios civis, a fim de restabelecer a ordem pública”, destacou o comandante, tenente-coronel Rodrigo.

Por Assessoria PMES:

2º tenente Anthony Moraes Costa