Arroz do Brasil: destaque na maior convenção das Américas

O conhecimento, a tecnologia e as mais recentes inovações da indústria do arroz irão convergir em breve para um único evento: a Rice Market & Technology Convention, que ocorrerá em Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 6 e 8 de junho. O Brasil será um dos grandes destaques da programação com o projeto Brazilian Rice, uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para o incentivo à participação do arroz nacional no mercado externo. Pelo quarto ano consecutivo, o Brazilian Rice será patrocinador da Rice Market & Technology Convention.

O projeto terá um espaço físico exclusivo para promoção de imagem e relacionamento durante a convenção e ganhará destaque também por meio da palestra da pesquisadora Cláudia Militz da Costa, PhD, que abordará os diferenciais do produto brasileiro e seu alto padrão para o mercado internacional. Trata-se de uma plataforma muito relevante para a multiplicação dos atributos do arroz do Brasil no espectro conceitual e comercial, como explica o gerente do Brazilian Rice, Gustavo Ludwig. “A Rice Market & Technology Convention é um evento referência nas Américas. Será uma oportunidade de evidenciar o bom posicionamento da indústria brasileira do arroz, que tem um produto reconhecido e encontra-se em um momento de boas perspectivas para exportação, com os resultados da safra atual”, frisa Ludwig. Segundo o gerente, dez indústrias brasileiras do cereal devem prestigiar a convenção em Miami, participando da programação de palestras e seminários e aproximando-se de públicos de interesse para exportações por meio do espaço institucional do Brazilian Rice.

A palestra de Cláudia – A Revolução do Arroz Brasileiro – será no segundo dia do evento, dentro da sessão principal da convenção, a partir das 16h. A pesquisadora explica que o arroz brasileiro vive uma expansão comercial global, fruto do crescimento sólido de qualidade do grão, dos processos industriais e da sustentabilidade – e todo este trabalho desenvolvido no Brasil deve ser exposto em sua apresentação. “A expectativa é contribuir na divulgação dos diferenciais do arroz brasileiro e apresentar as bases desta realidade: o Brasil tem arroz de qualidade, produtos industrializados de classe internacional, profissionalismo e muita competitividade”, destaca Cláudia.

Sobre o Brazilian Rice: tem como objetivo aumentar e consolidar as exportações brasileiras de arroz beneficiado, tornando o Brasil um player reconhecido no comércio internacional pela sua qualidade e capacidade produtiva. É realizado pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), contando com uma série de ações com foco comercial e de aprimoramento da imagem do produto brasileiro em mercados estratégicos. Informações: www.brazilianrice.com.br

Por Jessica Fontoura.