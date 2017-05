DESAFIO YOGA: PROGRAMA ONLINE DE 90 DIAS PROPÕE TRANSFORMAÇÃO DO CORPO ATRAVÉS DOS BENEFÍCIOS DO YOGA

Desenvolvido com metodologia exclusiva, o Desafio Yoga exige apenas 20 minutos diários de dedicação e que têm o objetivo de ajudar as praticantes a entrarem na sua melhor forma no menor prazo possível através do Yoga

O Desafio Yoga é um novo programa, 100% online e que tem como treinadora Leilane Lobo – Instrutora Certificada de Yoga há 9 anos, Personal Yoga e especialista em transformação do corpo feminino. Baseado no conceito do Yoga, o programa tem uma metodologia exclusiva que, através de uma sequência dinâmica de movimentos, pode ser realizado por qualquer pessoa, mesmo aquelas que nunca fizeram Yoga.

A metodologia foi criada com o objetivo de permitir que o corpo e a mente estejam em constante evolução. Os desafios de exercícios propostos forçam o corpo a mudar e a se adaptar, tonificando cada região trabalhada e garantindo resultados para o corpo e para a mente. “A ideia do programa é, além de deixar o corpo definido, que as alunas se sintam bem por dentro e por fora”, explica Leilane.

Composto por três fases, o Desafio Yoga é único e foi desenvolvido para ser prático, dinâmico e eficiente, de forma a proporcionar resultados no menor prazo possível. Dividido em uma série de vídeo-aulas, que propõem exercícios de apenas 20 minutos diários a serem executados por 90 dias, o programa pode ser feito a qualquer hora e em qualquer lugar, bastando que a praticante siga as instruções da Leilane.

Fase 1: O Fluxo Funcional

Nas primeiras quatro semanas, a aluna conhece a base de um yoga prático e forte, aprende a executar cada movimento e constrói uma conexão mente-corpo para conseguir evoluir para posições mais desafiadoras. Neste período, também se inicia a tonificação dos músculos trabalhados nos movimentos propostos.

Fase 2: Fluxo de Transição

Na fase 2, Leilane Lobo ensina como combinar os movimentos aprendidos na fase 1 em um fluxo que mantém a frequência cardíaca elevada, maximizando a queima de calorias. As transições e uniões de posições progridem cada vez mais, fazem o corpo se adaptar e permitem que a mente se concentre em obter o máximo de resultados com cada exercício.

Fase 3: Fluxo de Domínio

Nesta fase, a proposta é que a aluna já esteja dominando o Yoga ou perto disso. Todos os aprendizados das fases anteriores se juntarão para incendiar o metabolismo, energizando e revigorando o foco mental, enquanto potencializa os resultados no corpo através de movimentos mais avançados.

Além das vídeo-aulas, o programa conta com quatro aulas-bônus que estimulam a saúde mental – ensinando a praticante a dominar os pensamentos para renovar as energias e desestressar a mente e o corpo – e física, através de posições que melhoram a flexibilidade e a oxigenação do cérebro e pulmões, além aliviar as dores nas costas e prevenir contra problemas futuros nessas regiões.

O Desafio Yoga pode ser encontrado no site www.desafioyoga.com.br e a assinatura, que custa 12x de R$ 19, dá direito a um acesso válido por 90 dias, 12 vídeo-aulas, 4 aulas-bônus. Em caráter de lançamento, o Desafio Yoga está oferecendo mais 1 ano de acesso livre a todas as aulas para que a praticante continue evoluindo no Yoga.

Por Ana Luiza.