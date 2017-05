Fundão sediará 1ª Revoada de Parapente na Rampa de Voo Livre no Parque Natural Municipal do Goiapaba-Açu.

A Prefeitura Municipal de Fundão, através da Secretaria Municipal de Esportes (SEMES), apresenta de forma “inédita”, a 1ª Revoada de Parapente do Goiapaba-Açu, que será realizada nos dias 03 e 04 (sábado e domingo) de junho de 2017, na Rampa de Voo Livre, localizada no Parque Natural Municipal do Goiapaba-Açu.

A Revoada terá o formato competição “Race to Goal” e “Hora Cheia”, com previsão de decolagens a partir das 11:00 hs da manhã e pouso na cidade de Fundão.

As pessoas que por algum motivo não puderem presenciar as decolagens na Rampa de Voo Livre, poderão acompanhar a competição dos pontos mais altos da cidade de Fundão ou ir até o pouso da cidade, onde será o ” Goal” da competição, que provavelmente será nas proximidades do Estádio Manoel de Almeida Matos.

Contamos também com dois QG’s:

QG1 – Lanch. Flor da Serra – Rod. Fundão x Stª Tereza (27) 99915-6453 (Local das palestras aos pilotos).

QG2 – Delicias da Sheila – Centro – Fundão – (27) 3267-1112 (local da apuração geral e premiação a partir das 17:00 hs no dia 04/06).

Realização:

AVLES – Associação de Voo Livre do Espírito Santo

Apoio:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

SEMES – Secretaria de Esportes

SEMUS – Secretaria de Saúde

SESIM – Secretaria de Serviços, Infra estrutura e Meio Ambiente

SEAGRI – Secretaria de Agricultura

SETRAN – Secretaria de Transportes

SETUR – Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer

FCVL – Federação Capixaba de Voo Livre

Defesa Civil –

Bombeiros

Polícia Militar

