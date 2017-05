Irmã mais velha das ex-BBBs Emilly e Mayla foi presa durante Operação Caravaggio

A campeã do reality nunca falou da parente, presa por formação de quadrilha em 2008 durante a operação que aconteceu no Rio Grande do Sul, deflagrada pela Polícia Civil

Veio à tona mais uma polêmica envolvendo a campeã do BBB 17, Emilly Araújo na última segunda-feira (29). Isso porque, além de Mayla, sua gêmea conhecida do grande público, a ex-BBB tem uma outra irmã mais velha que nunca foi citada por ela na mídia.

Karine Araújo está no Facebook de Mayla como membro da família e também aparece em várias fotos com as gêmeas e o pai, Volnei. Em um dos paredões do BBB, inclusive, Karine foi com a família torcer para Emilly e fez um registro nos bastidores do reality.

O motivo que faria Emilly “esconder” a irmã mais velha é o fato de Karine ter sido presa no passado durante a Operação Caravaggio, por formação de quadrilha ou bando armado, crimes de furto e roubo majorado pelo emprego de arma. O processo disponibilizado pelo site Jusbrasil mostra que, em 2008, Karine era membro de uma quadrilha que agia em saidinhas de banco em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul.

Na ocasião, a irmã de Emilly pegou pena de dois anos, em regime aberto. Atualmente, ela se encontra em dia com a Justiça. Apesar de toda a polêmica, a campeã do BBB 17 não se manifestou sobre o assunto.

Folha Vitória.