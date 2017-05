“Meu filho faz escândalo para dormir: o que fazer?”

Tem criança que não dorme com facilidade. Elas choram, esperneiam e causam uma reviravolta em casa quando chega a hora de ir para cama. Especialistas recomendam há tempos manter uma rotina e horários regulados para educar os pequeninos. Mas e quando isso não é suficiente e o filho continua a fazer escândalos?

“É hora de procurar entender quais são os motivos reais para a resistência das crianças. Nem sempre é manha”, explicou a psicóloga especialista em comportamentos infantis e adolescentes, Roberta Vallory.

Segundo ela, o medo de dormir é a principal causa. “O escuro e ficar no quarto sozinha, em geral, causam muito pavor na criança. Outras, por falta de informação, ficam com receio do que acontece com nosso corpo quando vamos dormir. Os motivos são variados, mas precisamos trabalhar qualquer que sejam eles”, acrescentou.

Por isso, a psicóloga recomenda respeitar aquele momento pelo qual a criança está passando. Depois, procurar ter um momento de leitura para explicar o “mundo do sono”. “Informar o filho sobre o que acontece na hora de dormir reduz gradativamente o medo. Além disso, a literatura especializada aborda os benefícios do sono. Aos poucos a turminha ganha entendimento e os escândalos somem”, informou Vallory.

Além disso, há outro alerta quando o assunto é a hora de dormir dos pequenos: compartilhar a cama dos pais. Apesar de ser prazeroso dormir com os filhos, é importante lembrar que isso não pode ser um habito normal.

Para a psicóloga Milena Careta, especializada em terapia familiar, os casais acabam cedendo um espacinho na cama para os filhos na maioria das vezes porque “ficar juntinhos de noite é uma maneira de compensar a ausência, já que normalmente as crianças e os pais têm muitos compromissos durante o dia”. Milena ainda lembra que, com a rotina do dia a dia, os pais muitas vezes ficam cansados demais para levar o filho de volta ao quarto, e aí todo mundo dorme junto mesmo.

De fato, em algumas ocasiões, deixar a criança dormir com os pais é mais prático. Mas os pais precisam saber que há chances de ela se acostumar e, assim, dar mais trabalho na hora de voltar para o próprio quarto.

Também é importante falar sobre a vida a dois. Se, por um lado, a cama familiar aproxima pais e filhos, ela também interfere e muito na intimidade e no relacionamento do casal. “O tipo de amor que se cria e se mantém entre os pais com um filho não substitui o amor e a intimidade de uma relação adulta. Dormir com a criança interfere na intimidade, na chance daquela conversa mais tranquila no fim do dia, na oportunidade de um carinho… Ou no simples fato de ter o parceiro ou a parceira só para você”, diz ela.

