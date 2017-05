Outono/ Inverno: os colares que fazem toda diferença na hora de compor o look

A moda de acessórios para as coleções de outono/inverno de 2017 trazem de o ar despojado e versátil para todos os looks e são os responsáveis por registrar o estilo tanto das mulheres, como para os homens. Dão todo o glamour para o seu look fatal.

A Choker, ou também conhecida como as famosas gargantilhas que fizeram sucesso em décadas atrás e voltaram neste verão e continua nas prateleiras, agora com aplicação, vale juntar esta peça e criar um look com extensões e colares mais compridos para dar um ar mais descolado para este inverno.

Como este é um ano que veio para apostar em acessórios, vale aproveitar dos decotes de vestidos e das camisas e crie um estilo com colares compridos, principalmente em metal, que trás um ar menos romântico, porém demonstra criatividade.

“Aposte em pedras, texturas e cores!” afirma a consultora de moda e empresária Lê Takamura. “Já que as cores das roupas costumam ser mais sóbrias nesta época do ano, os acessórios podem trazer vida ao look, sem entrar em confronto com outros tons. Uma dica para quem quer alongar a silhueta e manter a aparência mais magra, colares compridos são uma excelente ferramenta.”conclui

Quem tem medo de errar, existe algumas regras clássicas para o dia a dia que nunca saem de moda:

Gola em U – usar colares com volume e pingentes grandes

Gola Alta – Colares longos, correntes e pingentes

Recorte Retangular – Pingente em formato anguloso

Tomara que caia – Colar em camadas

Camisa – Correntinhas e pingentes, maxi colares e colares

Gola em V – Colares em formato em V

Decote coração – Colares médios e pingentes grandes

Decote canoa – Colares longos

