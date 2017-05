PAOLLA OLIVEIRA SENTIA VERGONHA DAS PERNAS GROSSAS: ‘NÃO USAVA SHORT’

Sarada e com as pernas bem torneadas, Paolla Oliveira conta que começou a aceitar seu corpo.

Se você tem acompanhado os últimos trabalhos de Paolla Oliveira, já deve ter notado que agora, mais do que nunca, a atriz tem exibido seu corpão nas produções – e recebido muitos elogios. Dona de pernas grossas e bem torneadas, a atriz está arrasando no Instagram, cinemas e telinhas, na pele de Jeiza, da novela “A Força do Querer”. Ela está cheia de autoestima e vem inspirado fãs dia após dia. Porém, toda essa autoconfiança não veio de longa data.

No evento de lançamento de um novo perfume da Eudora, a atriz contou que aprendeu a gostar das pernas grossas aos poucos. “Eu morria de vergonha. Não usava short e queria ter perna fina. Comecei com o tempo a achar bom. O que faz você se sentir bonita é se descobrir e se aceitar”, disse. Paolla contou que gosta de se sentir produzir longe dos holofotes.”Gosto de colocar uma roupa bonita em casa. Gosto de fazer sucesso com os meus”, brinca.

A atriz voltou a falar sobre seu corpo – e que corpo – no ‘Vídeo Show’. Após a repórter Marcela Monteiro perguntar como ela mantém o corpo perfeito para viver a Jeiza, Paolla revelou o segredo e não escondeu o jogo: “Como de tudo um pouquinho assim, ó. Para ser Jeiza é difícil”. A atriz explica que não adianta fazer só a preparação para a novela: “Tem que continuar para a vida, mas é que a Jeiza dá uma forcinha para continuar na meta”, explica.

PODEROSA! E como se não bastasse, além de chamar a atenção pela boa forma, seu cabelo também é um dos mais comentados na Central de Atendimento ao telespectador da Globo. É, pessoal, Paolla está com tudo!

Por VilaMulher.