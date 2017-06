5°BPM PRENDE ACUSADOS DE ROUBOS DE VEÍCULOS NA REGIÃO DE ARACRUZ E JOÃO NEIVA

Na madrugada de hoje (30), chegou ao COPOM do 5°BPM a informação que um veículo taxi (Fiat Linea) havia sido tomado em assalto na cidade de Colatina e que os criminosos estariam se deslocando em direção a João Neiva pela BR-259.

Várias viaturas da região foram mobilizadas, sendo montado um cerco policial em toda a área.

Nas proximidades de João Neiva, o veículo roubado se deparou com o primeiro bloqueio policial, porém os criminosos não obedeceram a ordem de parada, romperam o bloqueio e continuaram em alta velocidade no sentido Ibiraçu, pela BR101.

Foi realizado um acompanhamento policial enquanto este se dirigia para o segundo bloqueio. Ao se deparar com o segundo bloqueio, já no município de Fundão, os criminosos entraram em fuga por uma estrada de chão vicinal, vindo a perder o controle do veículo. Eles colidiram com um obstáculo e somente pararam quando o veículo ficou pendurado em uma ponte.

O motorista do veículo conseguiu pular do veículo, se escondendo em uma área de mata localizada no local. Já o carona, ao perceber que seria preso, chegou a efetuar dois disparos de arma de fogo contra os policiais, sendo devidamente revidado pelas guarnições. Não havendo como fugir, o carona foi capturado pela Polícia, sendo identificado como R.F.J (17 anos), morador de João Neiva. Com ele foi apreendido um Revólver Cal 22, com 07 munições, sendo três delas deflagradas.

Cerca de duas horas depois foi informado à Polícia Militar, mediante denúncia, que uma pessoa com as mesmas características do criminoso que estava dirigindo o veículo roubado teria sido visto nas margens da BR101, próximo à lanchonete Parada Ibiraçú. Ao serem realizadas buscas, o acusado foi localizado (molhado e cheio de arranhões causados pela fuga no meio da mata) e capturado, sendo identificado como L.S.G. (19 anos), morador de Vila Velha.

O proprietário do veículo taxi, vítima do roubo, reconheceu os detidos como autores do crime. Desta forma, ambos foram conduzidos para a 13ª Delegacia Regional, em Aracruz, juntamente com a arma de fogo, onde ficaram a disposição do delegado plantonista.

Esta ação do 5°BPM da Polícia Militar, além da prisão em flagrante dos dois assaltantes, possibilitou o surgimento de imprescindíveis informações que apontam que um grupo da Grande Vitória, sobretudo Vila Velha, com ajuda de moradores da região, são os responsáveis por uma série de roubos de veículos que vem ocorrendo na área de Aracruz, João Neiva e municípios circunvizinhos.

Estes crimes estavam causando grande insegurança à população, sendo esta operação considerada de grande importância para a resolução deste problema.

A prisão de R.F.J. e L.S.G. feita pela Polícia Militar, cria agora subsídios para que a Polícia Civil, por intermédio dos processos investigatórios, possa identificar, prender o restante da quadrilha e recuperar os veículos roubados.

Assessoria do 5°BPM

Por CAP PM MARCOS DANIEL BALAN

Respondendo pela P/5 durante as férias do Asp Hage