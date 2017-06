Aracruz recebe o espetáculo “Uma Viagem no Tempo”, do Grupo Rerigtiba

Voltada para o público infanto-juvenil, a peça fala sobre a importância da preservação da água e será apresentada no Teatro Oficina Coqueiral no próximo dia 09 de junho. A entrada é franca

Como seria a vida no planeta se a água acabasse? Esse questionamento dá origem à narrativa central do espetáculo “Uma Viagem no Tempo”, do Grupo de Teatro Rerigtiba (Anchieta-ES), que cria um cenário distópico para abordar a temática de preservação da água e seu consumo consciente junto ao público infanto-juvenil – e, por que não, aos adultos. Com direção e dramaturgia de Nieve Matos e com elenco formado pelas atrizes Sara Lyra, Welida Pontes e Marcelle Ludgero, a peça que estreou no ano passado e foi contemplada com prêmio do Funcultura – Secult 2016 está circulando por cinco regiões do Estado. O início da turnê foi em Muqui, em maio deste ano, e chega em Aracruz no próximo dia 09 de junho (sexta-feira). O espetáculo também será apresentado em Alegre (12/06), Anchieta (21/06), Rio Novo do Sul (26/06) e Venda Nova do Imigrante (30/06). Todas as apresentações são gratuitas.

Na peça, os personagens Morton e Madame Sofi, viajantes do tempo, retornam de uma aventura para buscar um tesouro guardado, encontram uma criança que não sabe sorrir vivendo num planeta árido e desértico. A dramaturgia, usando a água como recurso simbólico, no decorrer dos 50 minutos de espetáculo oferece à platéia uma aventura de magia, diversão e mistério.

A proposta da temática surgiu em 2015, quando o Brasil passou a viver uma forte crise hídrica. O grupo conta que, no município de Anchieta, embora a população não tenha sofrido diretamente os piores impactos da escassez de água, cidades próximas, parentes e amigos de outras regiões foram fortemente afetados pela nova realidade, o que provocou comoção e reflexão interna sobre o tema e o desejo de transformá-lo em um espetáculo teatral voltado para o público infanto-juvenil.

A princípio, com o objetivo de tratar o assunto de forma pedagógica apenas em escolas, a produtora Telma Amaral convidou Nieve Matos para dirigir o espetáculo, que tinha formato adequado a espaços alternativos. O palco trouxe a possibilidade de ampliar os recursos cênicos, apostando numa dramaturgia que, sem abrir mãos da abordagem pedagógica, sai do quadrado. O resultado do trabalho tem agradado a um público variado de todas as idades. O tema aposta no otimismo e na esperança de que, fazendo cada um a sua parte, a realidade do planeta poderá ser outra no futuro. O espetáculo traz uma mensagem de responsabilidade cotidiana, do que é possível ser feito por cada pessoa nas suas pequenas ações.

Novos parâmetros para a dramaturgia infanto-juvenil

Longe de personagens conhecidos do universo Disney, o texto de “Uma Viagem no Tempo” se propõe a contar uma história sem o apelo de produções comerciais já bastante exploradas. Segundo Nieve, a ideia era não repetir esse formato e trazer outros personagens que também são do nosso imaginário, como um mágico, uma velha que sabe tudo e a criança do futuro. “São coisas que também estão muito próximas da gente, mas tivemos um cuidado de não reproduzir algo que já é feito, que é lugar-comum e muito mercadológico. A proposta foi buscar um outro lugar de também fazer um trabalho de qualidade, que seja um entretenimento de qualidade para a criança, com essa questão pedagógica atrelada”, ressalta a dramaturga, que usou outras obras da literatura e do teatro como referência e inspiração, a exemplo de “O Guia do Mochileiro das Galáxias” e “O Pequeno Príncipe”.

Sobre o Grupo de Teatro Rerigtiba

O Grupo de Teatro Rerigtiba, com sede na cidade de Anchieta-ES, é um coletivo de artistas que se dedica à pesquisa da linguagem teatral nas suas diversas formas de expressão estética como forma de aprimorar seu ofício. Com 24 anos de existência, o grupo mantém um trabalho contínuo de investigação, produção, montagens e apresentações de espetáculos nos mais diversos estilos e técnicas. Também realizam Cursos, oficinas e workshops.

SERVIÇO:

Espetáculo de teatro “Uma Viagem no Tempo” do Grupo de Teatro Rerigtiba

Texto e direção de Nieve Matos / Classificação: Livre / Duração: 50 min.

Quando: dia 09 de junho (sexta-feira), às 16 horas

Onde: Teatro Oficina Coqueiral – Av. dos Coqueiros, s/nº, (próximo à Praça da Amizade), Bairro Coqueiral de Aracruz – Aracruz

ENTRADA GRATUITA (os ingressos deverão serão distribuídos 30 minutos antes do espetáculo)

Próximas apresentações:

– Alegre – 12 de junho (segunda-feira)

– Anchieta – 21 de junho (quarta-feira)

– Rio Novo do Sul – 26 de junho (segunda-feira)

– Venda Nova do Imigrante – 30 de junho (sexta-feira)

Sinopse: Morton e Madame Sofi são viajantes do tempo que estão em busca de um misterioso tesouro. Num planeta desértico, descobrem uma estranha criança que não sabe sorrir. O inusitado encontro desses três personagens vai despertar a esperança, a magia, a alegria, e desvendar o mistério de como as pessoas deixaram sua maior riqueza escorrer pelas mãos. De forma lúdica e divertida, o espetáculo nos convida a pensar nas atitudes importantes para preservar nosso mais valioso recurso natural: a água.

FICHA TÉCNICA

“Uma viagem no tempo”

Direção: Nieve Matos

Produção: Telma Amaral

Figurino: Lunamar Gonçalves

Cenografia e Criação de Objetos de Cena: Grupo Rerigtiba

Iluminação: André Steffson

Produção Musical e Visagismo: Maria Barros (Mary Di)

Fotos: Daniela Zorzal

Ilustração: Erika Mesquita

Cabelo da atriz Welida Pontes: Espaço Mimo Vasco

Designer Gráfico: Sheila Bressan

Realização: Grupo de Teatro Rerigtiba

Elenco: Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes

Link para mais fotos: http://bit.ly/2rMavNh

Link para vídeo: https://youtu.be/wDV1UkxBj2E

Por Patricia Galleto.