Katy Perry brinca sobre vinda de John Mayer ao Brasil

Katy Perry provou que não há ressentimentos entre ela e o ex-namorado, John Mayer! O cantor confirmou sua turnê no Brasil em outubro. Em seu Instagram, ele compartilhou sua agenda de shows no país e contou que estava ansioso para revelar sua vinda:

Eu tenho esperado meses apenas para dizer isso: Querido Brasil, sim, eu estou indo ao Brasil. E à Argentina. Mal posso esperar.

Mas a sensação ficou por conta de Katy. A cantora não perdeu a oportunidade de fazer uma brincadeira e comentou:

Morta, linda!

Assim mesmo, em português! A expressão já virou recorrente em suas redes sociais quando se trata do Brasil. A cantora é uma fã assumida de nosso país e, já que tudo parece tão bem entre ela e John, poderia muito bem vir curtir as apresentações do ex. Quem aí apoia essa causa?

A turnê começa em uma quarta-feira, dia 18 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, e depois passa por Belo Horizonte, na sexta-feira, dia 20, na Esplanada do Mineirão e de lá parte para Curitiba, onde o cantor se apresenta no Pedreira Paulo Leminski, no domingo, dia 22. John Mayer ainda passa por Porto Alegre na terça-feira, dia 24, no Anfiteatro Beira Rio, e encerra sua passagem pelo Brasil no Rio de Janeiro, na sexta-feira, dia 27, quando faz seu show na Jeunesse Arena.

