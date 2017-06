“Musa do Flamengo” sabe mais que técnico de futebol

Cássia Figueiredo pede troca de Muralha e uma nova zaga

Ano passado a equipe do Flamengo empolgou seu torcedor com uma ótima campanha durante o Campeonato Brasileiro. A esperança que o título, que acabou ficando nas mãos do Palmeiras, viesse foi tanta, que a torcida lançou a expressão “cheirinho de hepta”, em relação à possível sétima conquista do torneio.

Mesmo sem levantar a taça, o time Rubro-Negro começou esta temporada com as expectativas lá em cima, uma vez que disputariam a Libertadores. O que se vê no último mês, no entanto, é o oposto do esperado. Eliminados na fase de grupos da competição sul-americana, e amargando derrotas recentes, as críticas para a equipe ganharam força. A “Musa do Flamengo”, Cássia Figueiredo, não ficou para trás e cornetou todo o staff do clube, além de sugerir que ela tem, definitivamente, a solução para todos os erros.

“O que falta no Flamengo é o meio de campo, a zaga também está deixando a desejar. Muralha não está bem, eu tenho a solução, vamos lá: coloca outro goleiro no lugar do Muralha. Precisamos de um zagueiro de garra, que não crie raízes no chão, que sempre se mantenha bem colocado, tomamos muitos gols, pois, os zagueiros não saltam ou não estão bem posicionados. No meio de campo, caso o Diego e o Conca não voltem agora, temos que ter alguém no nível técnico deles. Vamos recordar que ganhamos o Brasileiro [de 2009] porque tínhamos o Petkovic fazendo a distribuição de jogadas”, detalha Cássia.

Por Juliana Paiva