Vitória ExpoVinhos 2017 apresentará mais de 1200 rótulos brasileiros e internacionais

Entre os dias 28 e 29 de junho de 2017, Vitória sediará a 9ª edição do Salão Internacional de Vinho – Vitória ExpoVinhos. O evento, realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo – Fecomércio-ES, reúne em um só espaço produtos de altíssima qualidade, para o conhecimento do consumidor final, com exposição, degustação de produtos, capacitação, lançamentos de produtos de todo mercado brasileiro e internacional, com mais de 1200 rótulos.

São tintos, brancos, rosés e espumantes protagonizando dois dias de programação para profissionais e apreciadores da bebida. Consolidado como um dos mais importantes do Brasil, o evento trará mudanças estratégicas este ano: o Vitória ExpoVinhos, acontecerá na Arena Camburi, na Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi. Saindo de um espaço de 1.600 m² para 3.600m².

No formato “wine tasting”, a feira promove palestras e cursos, conduzidos por profissionais que são referência no mercado. Durante o evento, também acontece o já consagrado TOP FIVE, onde são premiados os cinco melhores vinhos em seis categorias: Brancos do Novo e do Velho Mundo, Tintos do Novo e Velho Mundo, Espumante e Sobremesa. Os rótulos vitoriosos serão identificados durante a feira com um selo exclusivo do prêmio.

As inovações não param por aí, este ano o Vitória ExpoVinhos abre as portas para mais dois nichos especialmente atraentes. O de cervejas especiais – também conhecida como artesanal ou premium -, e de cachaças. Para tanto, terá estandes específicos para elas. O evento destaca que a enologia e a gastronomia são segmentos que andam juntos, por isso também abriu mais espaços para produtores exporem nesta área.

“Acreditamos que essas implementações contribuirão para que o Vitória ExpoVinhos se consolide, cada vez mais, como um dos principais eventos brasileiros do segmento e cumpra o seu compromisso com o mercado: divulgando o vinho, aproximando pessoas e potencializando a realização de negócios”, destaca José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio-ES.

Serviço:

9ª edição do Salão Internacional de Vinho – Vitória ExpoVinhos

Data: 28 e 29 de junho de 2017

Local: Arena Camburi, na Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi

Hora: 18h às 23h

Realização: Fecomércio-ES

Organizadora: Rota Eventos

Inscrição: http://www.rotaeventos.com.br

Valores: R$150,00 – 1 dia / R$250 – 2 dias

