Cinco dicas para não ser abordado por bandidos dentro de veículos

Até a primeira quinzena do mês de maio, quase quatro mil veículos foram roubados no Espírito Santo. Gol, Corolla e Fiat Uno são os modelos preferidos dos assaltantes

O número de ocorrências de roubos e furtos de veículos vem aumentando constantemente. Os registros, que antes eram realizados somente na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), agora, para atender a demanda, podem ser feitos em qualquer delegacia.

De acordo com o Sindicatos dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol-ES), neste ano, de janeiro até a primeira quinzena de maio, 3.740 carros foram alvos de bandidos, sendo registradas 640 ocorrências de furtos e roubos em janeiro, 920 em fevereiro, 785 em março e 1.015 em abril.

Um destes casos foi registrado no final de março, quando uma administradora foi sequestrada em frente uma escola em Vila Velha. Ela aguardava a saída do filho quando foi abordada por um homem, que assumiu a direção do veículo e abandonou a vítima no bairro Civit, na Serra.

No caso da administradora, o veículo era um CrossFox, mas o Sindipol constatou que os carros com maior número de ocorrências na Grande Vitória são os de modelo Fiat Uno, Volkswagen Gol e Toyota Corolla. Já as motos mais roubadas ou furtadas na região metropolitana são as dos modelos Honda CG Titan 125 e 150.

Para evitar que ocorrências desse tipo aconteçam, é sempre bom tomar alguns cuidados. Além das regras básicas como verificar se o veículo foi trancado corretamente ou usar dispositivos de segurança, o Guarda Municipal e Especialista em trânsito e segurança, Patrick Oliveira lista cinco medidas para você adotar e não ser abordado por bandidos dentro de veículos. Confira:

1 – Use o bom senso ao escolher um local para estacionar

O mais indicado é estacionar em ruas bem iluminadas ou em frente a prédios com vigias e câmeras de segurança. Isso pode inibir a ação dos assaltantes.

2 – Evite dizer à manobristas ou flanelinhas quanto tempo você irá demorar ou retornar

Se estacionar em local onde exista manobristas e flanelinhas, o ideal é sempre falar “só vou entregar alguma coisa e já volto”. Se houver um assaltante por perto, ele pode desistir do roubo, pois não terá tempo para agir com tranquilidade.

3 – Não namore dentro do carro, principalmente à noite ou em lugares desertos

Por mais que essa dica possa parecer óbvia, a situação é um momento de maior distração que as pessoas normalmente tem e isso pode favorecer a ação do criminoso.

4 – Antes de entrar na sua garagem, fique atento ao seu redor

Ao se aproximar da garagem da sua casa ou do serviço, se observar que há alguma pessoa com comportamento suspeito, dê mais uma volta e informe a polícia.

5 – Em semáforos, mantenha-se distante do carro da frente

Neste caso, se notar a aproximação de algum suspeito, o condutor terá mais visibilidade e espaço caso para arrancar repentinamente com o veículo, caso seja necessário.

Folha Vitória.