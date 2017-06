Joaquim Lopes manda beijo para a ex, Paolla Oliveira

Mas o elogio foi melhor do que sua expressão ao assistir o vídeo de Michel Teló cantando a música que compôs para a filha, Melinda

Joaquim Lopes pode não estar mais com Paolla Oliveira, mas não esconde sua admiração pela ex. Depois de confundir o nome da colega Sophia Abrahão, chamando-a de Sophie Charlotte, ele foi colocado em outra situação desconfortável durante o Vídeo Show, nesta quinta-feira, dia 1. A matéria acompanhou um ensaio de Paolla para a Glamour e, ao final, o apresentador soltou:

– Beijo Paollinha, está gata, está linda, está sensacional.

A colocação parece um pouco entusiasmada em comparação à reação de Paolla frente ao ex no final de 2016. O repórter a entrevistou durante a gravação da vinheta de fim de ano da Globo e tudo que ela conseguiu pensar em dizer foi:

– Satisfação em revê-lo!

Mas o elogio foi melhor do que sua expressão ao assistir o vídeo de Michel Teló cantando a música que compôs para a filha, Melinda. Na ocasião, o apresentador foi o único a não se impressionar com a declaração de amor. Caso você não se lembre, o jornalista teve um casamento relâmpago com Thais Fersoza, que acabou praticamente junto com a lua-de-mel, e logo foi visto com uma nova namorada, justamente Paolla Oliveira. Ossos do ofício!

Folha Vitória.