Shoulder destaca diversas texturas para este Inverno

As experiências coletivas que norteiam a coleção de inverno da Shoulder inspiraram um dos destaques da temporada: as texturas. As tramas representam exatamente a temática que a marca quer passar nesta estação – a velocidade surpreendente do mundo atual, em paralelo com o slow fashion. Por isso, looks sofisticados e casuais trazem tecidos diversos que traduzem o mood da marca.

Alinhada com as tendências da estação, a Shoulder fez o veludo, típico dos anos 70, ressurgir em peças atualizadas, com cortes diferenciados e dentro de uma paleta de cores que surpreende – ótima maneira de se desligar do presente e tornar o passado uma preciosa fonte de inspiração. O material, extremamente versátil, aparece nos looks para o dia-a-dia e, também, nas versões mais elegantes.

Em tons mais sóbrios, o jacquard marca presença na coleção, conjugando detalhes artesanais com linhas mais gráficas e limpas. Nas produções mais tradicionais dos dias frios, o tecido traz bossa a itens com shape e formas femininas, mais ajustados ao corpo.

Na composição dos looks, as românticas peças rendadas contrastam com as opções de couro preto, tipicamente urbanas. Ainda nesse cenário, a renda também surge em peças sporty muito femininas e nada óbvias – indispensáveis para o inverno 2017. O desprendimento de padrões na composição dos visuais da estação representa, com perfeição, a personalidade que a marca desenhou para este Inverno.

