Mais de 60 vagas de emprego são oferecidas no ES. Saiba como se candidatar!

São oportunidades para nove municípios do Espírito Santo. Os interessados em ocupar uma vaga devem ir até uma agência do Sine para realizar o cadastro

Nesta segunda-feira (05), as agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) – vinculadas ao Governo do Estado – anunciam 64 vagas de emprego em aberto. Os interessados devem ir a uma unidade do Sine e apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Com os documentos, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato é elaborado.

As agências do Sine selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.

Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades de emprego anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Para conferir o horário de funcionamento e endereço das unidades é só acessar o site da Setades.

SINE ANCHIETA

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro – Casa do Cidadão

Balconista – 01

Embalador – 02

Operador de caixa – 02

Repositor de Mercadorias – 02

Técnico em Manutenção em Informática – 02

Torneiro Mecânico – 01

Vendedor Externo – 01

SINE ARACRUZ

Endereço: Av.Venâncio Flores, s/nº, Centro – Aracruz-ES

Gerente de auditor interno – 01

Garçom – 01

Vendedor de pneus -0 1

Ferramenteiro – 01

Engenheiro de segurança do trabalho – 01

Assistente comercial – 01

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Alameda Santa Terezinha, 100

Padeiro – 01

Operador de Multifio Indústria – 04

Polidores – 04

Auxiliar Administrativo – 01

Vendedor Externo – 01

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Rua 25 de Março, nº71, Centro

Operador de Telemarketing – 01

Panfleteiro – 01

Vendedor Interno – 01

Vendedor – 01

SINE CARIACICA

Calceteiro – 02

Recepcionista Atendente – 03

Vendedor Porta a Porta – 01

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro

Vendedor interno 01

Auxiliar de dentista 01

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro

Acabador de Mármore e Granito – 01

Confeiteira – 01

Encarregado de Produção – 01

Marceneiro – 02

Mecânico de Automóveis e Caminhões – 01

Operador de Empilhadeira – 01

Tratorista Agrícola – 01

SINE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Jussara, 10, Margareth – Nova Venécia.

Auxiliar de mecânico industrial – 02

Vaga de vendedor externo de serviços – 01

Cozinheira para restaurante – 02

Supervisor de vendas – 01

Técnico agrícola – 01

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152 – Centro

Barman 01

Bioquímico 01

Caldeireiro 01

Farmacêutico 01

Garçom 01

Mecânico de Caminhão 03

Nutricionista 01

Folha Vitória.