Romance com bossa: bordados imprimem um toque artesanal nas flats

No mês de junho, o clima que impera é o de romance e, a Valentina Flats apresenta um mix de produtos que estão em total sintonia com essa vibe. Perfeitos para presentear as namoradas com estilo, os modelos com bordados são um jeito nada cliché e muito fashion de mimar a amada.

Sempre presentes nas criações da marca, os bordados imprimem um toque artesanal e cheio de bossa às peças e, surgem em versões florais exuberantes em contraponto com um mood étnico, adornando os mais diferentes modelos, que vão das clássicas sapatilhas, às alpargatas, sneackers, oxfords e flats.

Aplicados em solo ou em conjunto com paetês, sobre materiais que vão da lona ao jeans, e dos lisos aos aveludados, eles dão uma nova cara às peças, prometendo uma boa dose de energia para os looks das baixas temperaturas. As peças podem ser adquiridas em pontos de vendas selecionados de todo o País, e também na loja virtual da Valentina (http://www.valentina.ind.br/).

ESHOJE.