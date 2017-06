Vendas de materiais de construção sobem 5% em maio ante abril, diz Anamaco

No acumulado de cinco meses, a alta é de 6% sobre o mesmo período do ano anterior. Entretanto, no acumulado dos últimos 12 meses as vendas têm queda de 6%

As vendas de material de construção no mês de maio cresceram 5% ante abril e 9% na comparação com maio de 2016, segundo dados da Anamaco em pesquisa com lojistas.

No acumulado de cinco meses, a alta é de 6% sobre o mesmo período do ano anterior. Entretanto, no acumulado dos últimos 12 meses as vendas têm queda de 6%. “Depois de dois dos piores anos da história do nosso setor, estamos apresentando um ritmo constante de recuperação que foi bastante influenciado pela liberação dos recursos das contas inativas do FGTS”, afirma o presidente da Anamaco, Cláudio Conz, por meio de nota.

O dirigente também aponta o Cartão Reforma como outra medida que deve impactar positivamente o desempenho do setor, “afinal o programa deve atingir o teto de R$ 1 bilhão só em 2017”, completa.

A expectativa dos lojistas para junho é de que continue crescendo, conforme a resposta de 54% dos entrevistados. Já o pessimismo do setor com relação às ações do governo nos próximos 12 meses cresceu de 29% para 46%, reflexo da instabilidade política, de acordo com a associação.

