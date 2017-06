Finger Spinner: Nova moda entre adolescentes é sinônimo de renda para vendedores

O brinquedo também é conhecido como Fidget Spinner e é um objeto simples, com rolamentos que permitem diversas manobras. O valor médio é de R$ 49,90

Com as atuais tecnologias de computadores, tablets e celulares cada vez mais avançados e com recursos inimagináveis, não é comum ver crianças ou adolescentes se distraindo com brinquedos que não estejam conectados à meios eletrônicos.

Mas uma nova moda está se tornando uma verdadeira ‘febre’ mundial: o Finger Spinner. Também chamado de Fidget Spinner, o objeto é um brinquedo simples, com rolamentos e funções limitadas, mas que alimentam a imaginação dos usuários, que podem criar diversas manobras. Para os vendedores, se tornou uma oportunidade de renda.

O gerente Joselito Rodrigues Ferreira, 36 anos, trabalha em uma loja de celulares e conta que o sucesso nas vendas do produto aconteceu ‘por acaso’. “O dono da loja trouxe algumas unidades para tentar vender, mas nem vi muita graça, porque só girava e não fazia mais nada”, conta.

A opinião do vendedor sobre o produto mudou após um cliente postar em uma página do Facebook sobre a compra. A partir desse momento várias pessoas entraram em contato com Joselito para fazer as encomendas. O último final de semana que seria de folga foi aproveitado para fazer entregas a domicílio do brinquedo.

Em menos de cinco dias, Joselito conta que já ganhou mais de R$ 1 mil com a venda do produto. “As unidades que eu tinha já acabaram. Precisei procurar com outros vendedores. Fiz encomendas com o fornecedor e devem chegar ainda esta semana”, conta.

O Finger Spinner vendido por Joselito está disponível em três versões: com luzes de led, mais recomendado para crianças; com rolamento único central; e com rolamento nas três partes, que possibilita mais manobras. O valor único para os três tipos é de R$ 49,90 e pode ser encomendado pelo telefone (27) 99767-8186.

Folha Vitória.