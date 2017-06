Governo reafirma compromissos internacionais com o Acordo de Paris

Em cerimônia comemorativa ao Dia Mundial do Meio Ambiente, nesta segunda-feira (5), no Palácio do Planalto, o presidente da República, Michel Temer, assinou decreto que torna lei o Acordo de Paris sobre Mudança do Clima. Durante o evento, o presidente reafirmou a importância com os compromissos internacionais na área de meio ambiente. “É com profundo sentido de responsabilidade que acabamos de promulgar o acordo para que ganhe força de lei no Brasil. Ou seja, hoje faz parte da estrutura do estado brasileiro este tratado, este acordo, que nós acabamos de assinar. E por razões óbvias. Afinal, o planeta é um só. Não haverá segunda chance. O Brasil dará sua contribuição, estará à altura da sua responsabilidade”, disse o presidente.

Michel Temer também assinou decretos que ampliam três unidades de conservação no país: o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás; a Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Norte; e a Reserva Biológica União, no Rio de Janeiro. Outro decreto cria o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no Pará.

“As medidas hoje aqui adotadas revelam que o nosso governo tem como um dos seus valores supremos a responsabilidade. Uma palavra-chave do nosso governo: responsabilidade nos domínios fiscal, social e, como podemos ver aqui, também no domínio ambiental. Estamos fortalecendo significativamente a preservação da nossa biodiversidade”, informou Temer.

O presidente também comentou sobre o fim da recessão econômica. “Ela [a recessão] mostra que o caminho que nosso governo escolheu é o caminho responsável, do crescimento, do emprego, da prosperidade. Mas as ações que hoje anunciamos mostram também que trilhamos o caminho da sustentabilidade. Este é o nosso dever perante todos os brasileiros”, finalizou.

