NOTA – Conselho de Educação Física suspende registro profissional no Espirito Santo (Com embargo)

Profissional do Espirito Santo tem registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF1) suspenso e responde a processo de cassação por violação no Código de Ética Profissional e ao Estatuto do Conselho e abre denúncia criminal por suposta prática de ato obsceno. A infração ocorreu quando JWC enviou um arquivo de imagem expondo o órgão sexual, juntamente com o comprovante de pagamento da anuidade para o e-mail do CREF1. A audiência com o acusado está marcada para o dia 08 de junho no Hotel Mercure, localizado na R. Aleixo Netto, 1385 – Praia do Canto, Vitória – ES, às 14 horas.

A denúncia por infração disciplinar ocorreu porque o denunciado transgrediu os preceitos do Código de Ética do Profissional de Educação Física, bem como adotou conduta incompatível com o exercício da Profissão. Ao enviar uma fotografia do boleto e do comprovante de pagamento de sua anuidade, JWC está exercendo atividade ligada diretamente ao seu exercício profissional, na medida em que regulariza sua situação e legitima o seu exercício, dever que se impõe pelo art. 6º, inciso XXI do Código de Ética Profissional.

Deste modo, o acusado demonstrou desconhecer as normas éticas do Sistema CONFEF/CREFs e os preceitos estabelecidos no Estatuto do CREF1. Ao enviar uma foto de seu órgão sexual, o profissional feriu o art. 4º, inciso I, do Código de Ética Profissional, o qual afirma que o exercício Profissional em Educação Física deve estar pautado pelo respeito à vida, à dignidade, à integridade e aos direitos do indivíduo.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia de Vitória (Praia do Canto) e teve denúncia protocolada no Ministério Púbico da capital, uma vez que a exposição do órgão genital masculino via e-mail configura o crime de ato obsceno.

Serviço:

Audiência suspensão de registro profissional

Data: 08 de junho, às 14h

Local: Hotel Mercure, localizado na R. Aleixo Netto, 1385 – Praia do Canto, Vitória – ES

Informações para a imprensa:

Flávia Ferreira