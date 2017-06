O Jornal Entrevista foi fundado em 22 de novembro de 1997, na cidade de Aracruz, Espírito Santo. Ele surgiu com o objetivo de ocupar um espaço no ramo editorial até então pouco explorado nesta região: turismo, cultura, saúde, economia e eventos sociais. É um jornal alternativo de circulação mensal com distribuição gratuita no norte do estado. Atua na comercialização de espaços e informes publicitários, sua principal fonte de renda.Seu formato é tabloide com páginas impressas em policromia e são produzidos quinze mil exemplares a cada edição. O jornal também possui edição eletrônica há 15 anos atualizada diariamente.