Wedding Day: novidades do universo dos casamentos

Um encontro para novinhas e suas cerimonialistas vai movimentar Vitória nesta quarta, dia 07 de junho, a partir das 16h. É que acontece na Prima Villa, loja de decoração e presentes na Joaquim Lírio, Praia do Canto, das empresárias Marianna e Rose Faé, o ‘Wedding Day – O Evento’, um encontro que vai reunir mais de 10 fornecedores capixabas de diversos segmentos do mercado de casamento para apresentar tendências do setor e também lançamento de novos produtos.

A decoração do evento será de Ana Maria Coelho em tons de branco e dourado. A expert Sandra Dalla Bernardina, do MS Buffet, prepara menu especial para degustação com novidades que estão bombando nas festas de casamento como acarajé de sushi, caviar de tapioca, tartar de salmão, creme com algodão doce, entre outras delícias. A Gran Cru também marca presença com degustação de bebidas.

Na parte de doces, um trio vai enlouquecer as convidadas com uma mesa de degustação de dar água na boca. A cake designer Marcela Elali vai preparar bolos e seus tradicionais macarons com lançamento de novos sabores e diferentes formas de apresentação gourmet, como a versão maxi do macaron, o macaronzão. Já Michelli Venturini, além de apresentar dois tipos de bem casados que já são sucesso nos casamentos da ilha, vai lançar sua linha gourmet com bem casados mais elaborados como recheio trufado ao licor de amarula e finalizado com lâminas de amêndoas levemente tostadas.

E na mesa de doces, Aline Fernandes vai apresentar cerca de 15 modelos de doces, mesclando os mais tradicionais como o camafeu de nozes com brigadeiros que nunca podem faltar e doces de sabores mais exóticos como bombom aberto de pistache e bombom aberto de brigadeiro de doce de leite com canela.

Na parte de moda, quem marca presença no evento é Milla Karolie Atelier de noivas com vestidos de variados estilos e tendências. Uma modelo da Mega Model vai usar uma das peças queridinhas das noivas e será maquiada pela make up Lícia Rebello, que também vai mostrar um estilo de maquiagem para as noivinhas. Na parte de acessórios, o atelier Ana Frederika vai apresentar novidades em terços, acessório que tem ser tornado queridinho nas cerimônias, um substituto de luxo do tradicional buquê. A designer Karla Vieria é quem cria manualmente todos os terços e ela vai lançar novas peças no evento e ensinar a como segurar o acessório de forma correta durante a cerimônia de casamento.

Já a Terno.com, de Ralph Pitanga, vai mostrar alguns modelos de ternos para as noivinhas ficarem de olho e escolher o modelo ideal para seus noivos.

Palestra ‘Visagismo’

Além de reunir vários fornecedores de segmentos como doces, bolos, vestidos de noivas, terno, música, entre outros, o encontro entre noivas e cerimonialistas capixabas também terá palestra sobre visagismo com a consultora de imagem e estilo Andressa Piumbini. Ela vai falar sobre os estilos de casamentos e sobre a modelagem adequada de vestido de acordo com o rosto e tipo físico da noiva, bem como dicas sobre o terno dos noivos para acertar no colarinho de acordo com o formato do rosto. O objetivo do visagismo é valorizar os traços e beleza de cada pessoa acertando no visual ideal.

O evento ainda terá a presença de Paula Barcelos, especializada em caligrafia artística. Ela vai apresentar diferentes letras para escrever nos convites de casamentos, bem como apresentar sua linha de kit toilette, lágrimas de alegria, sugestões de presente para padrinhos, algumas ideias de decoração para os envelopes. Já a loja Prima Villa vai apresentar novidades em itens que não podem faltar na lista de casamento das noivinhas como jogo de jantar, louças variadas, taças, talheres e muito mais.

A Vivace Produções Musicais é quem vai embalar o ritmo do evento com violino, teclado e outros instrumentos que são sucesso nos casamentos. E o fotógrafo Alexandre Bizanoto vai mostrar seu trabalho de retratar na fotografia os momentos inesquecíveis do grande dia.

Fornecedores participantes do evento: Prima Villa; Marcela Leali Cake Designer; Ana Maria Coelho; Aline Fernandes doces finos; Michelli Venturini Bem Casados; MS Buffet; Ana Frederika designer de terços; Paula Barcellos Caligrafia e Arte; Andressa Piumbini consultora de imagem e estilo; Terno.com; Milla Karolie Atelier de noivas; Megal Model Vitória; Vivace Produções Musicais; Alexandre Bizanoto; Lícia Rebello Make Up, Gran Cru

‘Wedding Day – O Evento’

Dia 07 de junho, a partir das 16h

Local: Prima Villa – Rua Joaquim Lírio, 455, loja 7, Praia do Canto. Tel: (27) 3235-1614

18h30 – Palestra sobre ‘Visagismo’ com a consultora de estilo e imagem Andressa Piumbini

