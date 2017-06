DICAS DE MODA PARA MELHORAR SUA IMAGEM PROFISSIONAL

Como a roupa pode ajudar a construir sua autoridade

Você já parou para pensar que o jeito que se veste pode passar credibilidade às pessoas que trabalham com você? Pois é,seu look de trabalho pode revelar muito mais do que um estilo. Ela pode sim comunicar e passar mensagens e signos às outras pessoas, como a postura de poder, por exemplo.

A sua aparência fala por você. Lembre-se de que é sempre bom utilizar roupas condizentes com seu ambiente de trabalho. Para mulheres é aconselhável não utilizar roupas justas, curtas ou decotadas demais. Além disso, a consultora de imagem e estilo da Sigma Six Comunicação, Taiana Bueno, listou algumas dicas para ajudar construir a autoridade no trabalho através do look.

Afinal todos queremos passar a imagem de competência e profissionalismo no ambiente de trabalho. Vamos conferir?

Branco:

Aposte no branco. “A cor branca ajudar atrair a luminosidade para a pessoa! E mesmo quem tiver pele muito clara pode usar branco a seu favor”. A especialista reforça que o branco pode ser com um contraste, por exemplo uma peça colorida, estampada ou mesmo de cor preta.