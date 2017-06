Mateus Solano diz se sentir realizado como pai!

Não sei se pensava como eu seria como pai. Acho que qualquer um quer ajustar a educação do filho baseando-se no que aprendeu em casa

Com a estreia de Pega Pega nesta terça-feira, dia 6, a curiosidade acerca do casal protagonista, Eric Ribeiro e Luiza Guimarães, só aumenta! Em entrevista ao jornal Extra, Mateus Solano saiu em defesa de seu personagem, um complicado homem de negócios, cheio de mistérios:

– Ele não é um vilão. Eu até gostaria, mas não vai rolar. Eric é um cara que não consegue lidar com as questões do coração. Sempre é a vítima, coitado. Luiza vai desabrochar o que estava guardado nele.

Como você viu no ESTRELANDO, Eric se apaixona por Luiza em uma viagem a Foz de Iguaçu, tentando encontrar a filha Bebeth que fugiu por seus conflitos com o pai. Viúvo, o personagem é tão focado no trabalho que conseguiu multiplicar a fortuna deixada pela esposa, mas não construiu o vínculo necessário com sua única herdeira:

– Ele não conseguiu lidar com essa situação. Quando Bebeth se mostra pedante com ele, é só uma defesa. A menina é tão vítima quanto o pai nesse drama todo.

Falando de sua vida pessoal, Solano não resistiu a comentar sua própria experiência da paternidade, com Flora, de seis anos de idade, e Benjamin, de dois anos de idade:

– Não sei se pensava como eu seria como pai. Acho que qualquer um quer ajustar a educação do filho baseando-se no que aprendeu em casa. Mas já me sinto realizado. Agora visualizei até a capa do jornal: Mateus Solano se sente realizado como pai.

Folha Vitória.