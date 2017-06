Quer esquentar a relação no Dia dos Namorados? Veja algumas dicas para se inspirar!

Para ajudar os pombinhos a surpreender na data, o jornal online Folha Vitória pegou dicas com a educadora sexual e responsável pelo blog Sexo e Prazer, Flaviane Brandemberg

Com o Dia dos Namorados chegando, os casais já começam a abusar da criatividade para sair da rotina e dar aquela esquentada na relação. Levar para jantar em um lugar diferente, reservar suíte temática em algum motel bacana ou até mesmo preparar uma surpresa em casa, são algumas das apostas para tornar o dia ainda mais especial.

Apesar de várias opções disponíveis, quem começou um relacionamento há pouco tempo pode ter dificuldades para escolher a melhor programação para a data. Por outro lado, os que já estão com o namoro estabilizado e perto de subir ao altar, também precisam pensar em algo diferente para conseguir surpreender e não fazer feio.

Pensando nisso, o jornal online Folha Vitória conversou com a educadora sexual e responsável pelo blog Sexo e Prazer, Flaviane Brandemberg, que deixou dicas importantes para apimentar a relação em três situações: no início do namoro, no meio e quando já está perto de se tornar casamento. Confira!

INÍCIO DE NAMORO

01) Montar uma coleção de músicas que o casal se identifica e chamar o parceiro para dançar. Geralmente no início as pessoas tem medo de apostar muito em ousadia, então essa é uma boa opção.

02) O parceiro pode montar caixa personalizada para despertar os cinco sentidos, com chocolates e calcinha com o perfume, por exemplo. Fica uma coisa sutil e ao mesmo tempo surpreendente.

03) Uma outra dica é preparar uma cesta de café e se convidar para tomar um café da manhã com o outro. Montar algo mais com a personalidade do casal, até com brindes personalizados, como almofadas e canecas.

04) E que tal comprar algo para que a pessoa amada use exclusivamente para você? Pode ser uma roupa íntima, um perfume, hidratante ou o que a imaginação mandar.

05) Montar um porta-retrato com o início da história do casal também é uma boa dica para os pombinhos que ainda estão no começo do relacionamento.

NAMORO ESTABILIZADO

01) Se o namoro já está bem estabilizado, dá para apostar em programas mais ousados. Montar um ritual bem planejado em um motel ou até mesmo em casa e ir dando pistas ao longo do dia pode despertar a curiosidade e deixar o dia ainda mais especial.

02) Uma outra dica é tirar fotos sensuais com lingerie, imprimir e entregar para o parceiro quando ele estiver indo trabalhar ou mandar entregar no trabalho, dizendo que vai esperá-lo daquela forma.

03) Dar de presente uma sessão de fotos sensuais vestida de várias formas e com diferentes lingeries também pode aguçar a curiosidade do parceiro.

04) Para as mais tímidas, uma boa dica é fazer uma filmagem dançando e depois enviar para ele. No vídeo, ficará mais a vontade e depois pode repetir pessoalmente para ele, compartilhando uma garrafa de vinho ou espumante.

05) Montar um cardápio sexual também pode dar uma esquentada no Dia dos Namorados. Basta escrever algumas sugestões do que o parceiro pode fazer ou quer que você faça e dizer que ele tem o direito de escolher apenas uma delas.



NAMORO QUASE CASAMENTO

01) Apesar de muitos casais ainda terem certas restrições, os motéis temáticos são ótimas opções e levam a desenvolver a imaginação. É o momento do casal aprender a se entregar e uma oportunidade para reforçar a intimidade.

02) Uma outra opção para os casais que já estão há muito tempo juntos é visitar um sex shop para conhecer produtos diferentes. Muitos não usam acessórios e essa é a oportunidade para conhecer e explorar todos esses objetos e produtos.

03) Preparar uma noite temática pode deixar a noite ainda mais animada. Se o casal gosta de comida japonesa, por exemplo, pode pedir ou fazer em casa mesmo, se vestir à caráter e brincar com o tema.

04) Tudo isso pode ser feito também com a massagem Nuru. Para quem ainda não conhece, os dois sentam de frente e um massageia o outro ao mesmo tempo. Assim, um copia o movimento que o outro faz e o casal vai se conhecendo.

05) O que ainda está muito em alta são os acessórios voltados para o filme 50 Tons de Cinza. Os casais podem explorar todos esses acessórios do filme e deixar a noite ainda mais quente, imitando as cenas e deixando a imaginação levar.

