Confira cinco dicas para evitar assaltos ao sacar FGTS inativo

A Caixa Econômica Federal estima que mais de 616 mil trabalhadores tenham direito ao receber o benefício no Espírito Santo. Os saques terminam em 31 de julho

Em março deste ano o Governo Federal liberou os valores das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para saques. De acordo com a Caixa Econômica Federal, somente no Espírito Santo, 616 mil capixabas têm direito ao benefício até o final do cronograma.

O pagamento dos valores correspondentes está previsto para ser encerrado no dia 31 de julho e é disponibilizado de acordo com o mês de aniversário do trabalhador.

Para fazer a retirada do dinheiro, o contribuinte pode ir até uma agência da Caixa, ou sacar de outras formas. Quem já é correntista do banco pode autorizar o recebimento do crédito em conta pelo site. No autoatendimento os valores até R$ 1.500 podem ser sacados apenas com a senha do Cartão Cidadão, já valores até R$ 3 mil necessita do Cartão Cidadão e da senha.

Outros locais para receber o benefício, de acordo com a Caixa, são nos Correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas, onde o trabalhador pode retirar valores até R$ 3 mil com documento de identificação, Cartão Cidadão e senha.

Na última terça-feira (6), o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, anunciou a antecipação do pagamento para os nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro, que poderão sacar os valores a partir deste sábado (10), quando as agências devem funcionar para atender a essa demanda.

Quem for sacar o valor precisa ter atenção redobrada. Os órgãos de segurança recomendam cautela e alguns cuidados para evitar assaltos nos bancos. O jornal online Folha Vitória listou cinco dicas para evitar a ação de bandidos. Confira!

Cinco dicas para evitar assalto ao sacar FGTS inativo

1 – Aproveite o tempo que estiver na fila para observar

Se perceber que está sendo observado para alguém, fale com um funcionário do banco ou com os seguranças. Desconfie das pessoas que passam muito tempo no banco sem buscar atendimento ou sem realizar alguma operação.

2 – Verifique se o caixa eletrônico está funcionando antes de inserir o cartão

Fraudar um caixa eletrônico é uma atividade arriscada. Os indivíduos que fazem isto sempre estão acompanhados de comparsas para que sejam avisados da aproximação das possíveis vítimas em potencial ou da polícia.

3- Procure não realizar um único saque

Evite colocar muitas notas ou moedas no bolso, fazendo volume e chamando a atenção de meliantes. também não saia do banco com envelopes que contenham dinheiro. Se possível, parcele o valor em dias e horários diferentes.

4 – Ao sair do banco, procure ser discreto

Após realizar o saque, não é indicado que o cliente saia a pé ou entre em um ônibus. A preferência é usar um carro ou pegar um táxi.

5- Evite fazer saques a noite

Se possível, escolha caixas eletrônicos localizados em shoppings, dentro das agências bancárias ou em ruas ou locais bem iluminados.

Folha Vitória.