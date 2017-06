Pesquisa de preços para o Dia dos Namorados aponta diferença de até 42% no mesmo produto

A pesquisa de preços em diferentes lojas é sempre a melhor alternativa para economizar, o Procon-ES, em conjunto com o Procon Municipal de Cariacica, pesquisou o preço de alguns produtos que são a preferência na hora de presentear. O levantamento foi realizado, na segunda-feira (05), na Avenida Expedito Garcia – grande polo de compras de Cariacica – e apontou variação de até 42% para o mesmo produto. Acesse aqui a pesquisa de preços para o Dia dos Namorados.

Dos itens pesquisados a maior diferença de preços foi encontrada nos aparelhos celulares. Dependendo da loja, o consumidor pode comprar um smartphone LG X Power K220 por R$1.399, mas se pesquisar um pouco mais, poderá encontrar o mesmo produto por R$799, representando uma economia de R$600 ou 42,89% de uma loja para a outra.

Quando a escolha é um Samsung Galaxy J7 Metal, foi encontrada uma diferença de 30,79% no preço do produto. Tem loja ofertando o aparelho a R$899 e outra a R$1.299. Se a opção for óculos de sol, a mesma marca e modelo pode ser encontrada com variação de 26,76%. Os chocolates também podem ter grande disparidade de preços dependendo da marca.

Segundo a diretora-presidente do Procon-ES, Denize Izaita, o melhor presente é aquele que agrada e não desequilibra o orçamento mensal. “Quem quer economizar deve pesquisar muito o preço do produto e analisar quanto do seu orçamento poderá despender para o presente. Existe uma gama de artigos a escolha do consumidor como, flores, chocolates, acessórios, cartões e livros que podem agradar sem pesar no bolso”, disse.

