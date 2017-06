Ufes seleciona efetivos com salários de até R$ 9,5 mil

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) apresenta concurso público com objetivo de contratação de professor do Magistério Superior do quadro permanente da universidade. As oportunidades são nas áreas de Engenharia Civil, Ciências Contábeis, Educação Física, Medicina e Letras. O vencimento vai de R$2.236 a R$9.570, com jornada de trabalho diurna ou noturna.

São seis vagas, sendo duas para atuação no Departamento de Engenharia Civil do Centro tecnológico; uma para o Departamento de Ciências Contábeis do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas; uma para o Departamento de Desportos do Centro de Educação Física e Desportos; uma para o Departamento de Medicina Especializada do Centro de Ciências da Saúde; e uma para o Departamento de Línguas e Letras no Centro de Ciências Humanas e Naturais.

Inscrições até julho, exceto para Medicina

As inscrições poderão ser realizadas entre 13 de junho e 12 de julho no departamento da vaga almejada, com exceção de Medicina Especializada, no período de 13 a 27 de junho. A taxa de inscrição é de R$250. A seleção será efetuada através das etapas de: prova escrita, marcada para 28 de agosto, constituída de dissertações sobre temas sorteados; prova de aptidão didático-prática, no dia 29 de agosto; prova de plano de trabalho, em 30 de agosto; avaliação de títulos e publicação de trabalhos científicos referidos no currículo, em 31 de agosto. O resultado final será divulgado no Diário Oficial da União. O concurso terá vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

