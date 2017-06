35 agências do ES abrem neste sábado para saques do FGTS inativo

No próximo sábado (10), 35 agências da Caixa no Espírito Santo estarão em funcionamento no horário de 9h às 15h, para o atendimento exclusivo aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro, que estão aptos a receber seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de Contas Inativas.

As agências selecionadas no Estado terão atendimento exclusivo para os serviços de pagamento de contas vinculadas ao FGTS, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão.

Na próxima semana, entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14), todas as agências da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo começam a funcionar duas horas antes do horário normal. O expediente extra é para pagamento exclusivo de contas inativas do FGTS.

A partir deste sábado (10), mais de 150 mil trabalhadores capixabas devem sacar o benefício. De acordo com a Caixa, estima-se que, somente no Espírito Santo, os trabalhadores saquem um valor estipulado de R$147.951.747,63. Em todo o país, mais de 7,5 milhões de brasileiros serão beneficiados. O valor disponível nesta fase ultrapassa R$ 10,9 bilhões e equivale a aproximadamente 25% do total.

Veja quais agências funcionarão neste sábado (10):

Aracruz – Av Venâncio Flores, 1111 Centro

Barra de São Francisco – Av Pref Manoel Villa, 430 Centro

Cachoeiro De Itapemirim (Centro) – Pc Jerônimo Monteiro, 09 Centro

Cachoeiro de Itapemirim (Bernardo Horta) – R Prof Quintiliano De Azevedo, 23 – 2 Guandu

Cariacica (Itacibá) – Rod Gov. José Sette, S/N – Itaciba

Cariacica (Jardim America) – Rod Br-262 Km 01 S/N Jardim America

Cariacica (Campo Grande) – Av Expedito Garcia, 75 Campo Grande

Colatina – Av Getúlio Vargas, 537 Centro

Guarapari (Muquiçaba) – Rod Sol, S/N Lt 05 Quadra III Muquiçaba

Guarapari (Centro) – R Getúlio Vargas, 204 Centro

Linhares (Conceição de Linhares) – Gov. Florentino Avidos, 80 Nossa Senhora Da Conceição

Linhares (Centro) – Av Nogueira Da Gama, 1197

Marataízes – Pc Antônio Jacques Soares, S/N Barra

Nova Venécia – Av Vitoria, 112 Centro

Santa Teresa – R Ricardo Pasolini, 63 Centro

Sao Gabriel da Palha – Pc Barão Do Rio Branco, 107 Centro

Serra (Carapina) – R Antônio Caron, 139 Jardim Limoeiro

Serra (Hospital Metropolitano) – Av Eldes Scherrer Souza, 508 Civit II

Serra (Jacaraipe) – R Jequie, S/N Jardim Atlântico

Serra (Jardim Limoeiro) – Av Des. Mario Da Silva Nunes, 1420 Jardim Limoeiro

Serra (Laranjeiras) – Av Norte Sul, 3721 Civit II

Serra (Sede) – R Princesa Isabel, 45 Centro

São Mateus – Av Jones Dos Santos Neves, 338 Centro

Viana – R Gov. Rubim, 160 Centro

Vila Velha (Cobilândia) – Av Carlos Lindenberg, 5417 Cobilândia

Vila Velha (Glória) – Av Carlos Lindenberg, 1053 Glória

Vila Velha (Itaparica) – Av Saturnino Rangel Mauro, 900 Praia de Itaparica

Vila Velha (Jardim Itapoã) – R Antônio Ataíde, 1717 Centro

Vila Velha (Terra Vermelha) – Av Seringal, 01 Normília da Cunha

Vila Velha (Centro) – Av Champagnat, 1089 Centro

Vitória (Beiramar) – Av Princesa Isabel, 86 Centro

Vitória (Goiabeiras) – Av Fernando Ferrari, 2033 Goiabeiras

Vitória (Jardim Camburi) – Av Jose Maria Vivacqua Santos, 250 Jardim Camburi

Vitória (Jucutuquara) – Av Vitória, 1729 Jucutuquara

Vitória (Praia Do Canto) – Av Nossa Senhora Da Penha, 699 Praia Do Canto

Folha Vitória.