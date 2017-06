Agenda Cultural: MC Marcelly, The Fevers e festas sertanejas agitam o fim de semana

Sexta-feira chegou e com ela a programação do Folha Vitória para você aproveitar o fim de semana! Na sexta-feira (09) a diversão já é garantida com as baladas da Swingers, Wood´s, Degusta Country e Wanted Pub.

O sabadão começa “bombadaço” com mais uma edição do Rock da Casa Verde. Entre as atrações do evento: Jean du PCB e Breno & Lucas. No Terraço Rosário, o samba diferenciado de Marquynhos Sensação é promessa de muito samba no pé. Quem também agita a Grande Vitória é MC Marcelly, que vai estar presente na Nova Clube, Empório Royal Club e Villa Bohemia. E o dia ainda reserva show da Banda The Fevers no Clube Arci e Daniel Caon no Degusta Country.

Fechando o fim de semana, o domingão tem pagode e samba da melhor qualidade na Domingueira do Eskolacho, o evento Esbórnia Chic do Villa Bohemia e o tradicional rock da tarde no Barrerito Chopperia, em Cariacica.

Quer ficar por dentro dos principais eventos que agitam a Grande Vitória? Acompanhe o blog Na Balada! Prefere cinema? Confira aqui as estreias que agitam as telonas.

Confira a agenda completa!

Sexta-Feira (09)

Pagode da Fazendinha

Atrações: Samba Junior, Cimar Santos e Samba Beach

Horário: 22h00

Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, Vitória

Informações: 99930-0312

Swingers

Atrações:Anderson Alemão + Bang + Jongô + Thales Gonzalez

Horário: 22h

Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 1297, Vitória

Informações: 99966-8649

*6 horas de OPEN BAR – vodka, sucos, drinques, energético, tequila, refrigerante, água e rodadas de cachaça “Mineirinha”.

Wood’s Vitória

Atrações: Pedro Mendes e Manoel + Alan Venturim

Endereço: Av. Dante Michelini, 301, Vitória

Informações: 3019-6060

Degusta Country

Atração: Donato & Eduardo

Horário: 22h

Endereço: Av. Edgar Gonçalves, Campo Grande, Cariacica

Informações: 99740-5708

Barrerito

Atração: Rian & Rodrigo + Anderson Alemão

Horário: 22h

Endereço: Rua das Cruzadas, 06, Cariacica

Informações: 99510-6969

​ Wanted Pub

Atrações: Rhaynner Liberato e Estevão & William

Horário: 22h

Endereço: R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3207-6560

Sexta Retrô – Terraço Rosário

Atrações: Samba Retrô, Daniel e Gla – Ex-Sampagode Jr.

Horário: 23h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 3022-6886

Villa Bohemia

Atrações: MC Marcelly,DJ Jean du PCB, MC Kassinho e os DJs Marroger e Márcio Santos

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Let’s Steak Beer – Rodrigo Balla

Horário: 18 Horas

Endereço: Rua José Pena Medina, Praia da Costam, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Casa de Bamba

Atração: Sassarico Samba Clube

Horário: 20h

Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Balada do Maycon – Why? Club

Atrações: Baile do Nandinho, Andrinho do Pele Morena e Dani Griff

Horário: 22h

Endereço: Rua Francisco Thomasini, Vitória

Sába do (10)

Rock da Casa Verde

Atrações: Jean du PCB e Breno & Lucas

Horário: 14h

Local: Recreio dos Olhos

Endereço: Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575 – Maruípe, Vitória

Informações: 997250405 * 997215336

*6 horas de Open Bar (Cerveja, Vodka, Refrigerante e Água)

Marquynhos Sensação- Terraço Rosário

Participação: Grupo Santo Forte

Horário: 16h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 99777-1018Horário: 16h00

​ Nova Clube

Atrações: MC Marcelly + Breno & Lucas

Horário: 22h

Endereço: R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3022-6886

Noite das Solteiras – Empório Royal Club

Atrações: Felipe Ribeiro, MC Marcelly, DJ Jean du PCB, Pamela Fernandes

Horário: 22h

Endereço: AV. Espírito Santo, Jardim América, Cariacica

Informações: 99822-3400

Degusta Country

Atração: Daniel Caon

Horário: 22h

Endereço: Av. Edgar Gonçalves, Campo Grande, Cariacica

Informações: 99590-5869

Swingers

Atrações: El Loko (GO) + Felipe Ribeiro + Breno e Lucas + Thales Gonzalez

Horário: 22h

Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 1297, Vitória

Informações: 99966-8649

The Fevers – Clube Arci

Local: Clube Arci

Horário: 22h

Endereço: Pça. Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha

Informações: 3229-2353

Wood’s Vitória

Atrações: Zé Fellipe e Romário + DJ Bero + Pedro e Lucas

Endereço: Av. Dante Michelini, 301, Vitória

Informações: 3019-6060

Terraço Rosário

Atrações: Chopp Samba e D´Bem Com a Vida

Horário: 22h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 99777-1018

Villa Bohemia

Atrações: Renata Ribeiro, Raone Reis e Felipe Ribeiro

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Casa de Bamba

Atração: Ferinha Barcelos e Grupo

Horário: 20h

Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Barrerito

Atração: Rian & Rodrigo + Rômulo Arantes

Horário: 22h

Endereço: Rua das Cruzadas, 06, Cariacica

Informações: 99510-6969

Why? Club

Atrações: Glauco, DJ Jean du PCB, Luiz Lemos e Baile Família Classe A

Horário: 22h

Endereço: Rua Francisco Thomasini, Vitória

Let’s Steak Beer – Ícaro Detlhing

Horário: 18 Horas

Endereço: Rua José Pena Medina, Praia da Costam, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Templo das Artes

Atrações: Samba Junior, Pago Life, Nesse Clima e Alan Venturim

Horário: 22h

Endereço: AV. Santa Leopoldina, Praia de Itaparica, Vila Velha

Informações: 99589-4787

Domingo (11)

Noite dos Solteiros – Domingueira do Eskolacho

Atrações: Samba Junior e Nosso Clima

Horário: 22h

Endereço: Rua Manoel Liberato,22, Andorinhas

Informações: 99802-0773

*Open Bar de Vodka+energético até 00hs

Barrerito – Rock da Tarde

Atrações: SambaDM e Breno & Bernardo

Horário: 15h00

Endereço: Rua das Cruzadas, 06, Cariacica

Informações: 99510-6969

Villa Bohemia – Esbórnia Chic

Atrações: Sambadm, DJ Jean du PCB, MC Tinaldo, MC Pedrinho do Engenha, Baile do GG e DJ Márcio Santos.

Horário: 19h

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Let’s Steak Beer – Projeto Tardezinha

Atração: Banda Freelance

Horário: 15 Horas

Endereço: Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Domingueira do Forró

Local: Clube Arci

Horário: 22h

Endereço: Pça. Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha

Informações: 3229-2353

Folha Vitória.