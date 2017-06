BR-101 interditada nesta sexta (09) para obra do contorno de Iconha

A Eco101 segue com os trabalhos para a construção do contorno de Iconha, para que as intervenções sigam o cronograma de obras, o fluxo da BR-101/ES será totalmente interditado na altura do km 374, em Iconha, a partir das 11h, desta sexta-feira (09). A previsão é de que o trecho volte a fluir em 1 hora.

A pedra que será detonada faz parte do projeto de um viaduto que dará acesso ao contorno de Iconha. A detonação vai acontecer no sentido sul da rodovia e para a segurança do usuário, 600 metros de área serão interditados em cada sentido para o acionamento dos explosivos.

Para garantir a segurança das pessoas no entorno da obra, será realizada a evacuação da população no raio de 300 metros, 30 minutos antes da detonação. Uma equipe da Eco101 irá avisar previamente à população. Também será realizado o afugentamento prévio de fauna das áreas dentro do raio de detonação, determinado pela equipe meio ambiente.

A pista central da BR-101 e as entradas de acesso a área rural serão interditadas cinco minutos antes da detonação. O fluxo de veículos só será liberado após a limpeza e a verificação da pista, que será realizada pela equipe de segurança.

Atualmente, a implantação do contorno de Iconha está em andamento com cinco frentes de trabalho, o que resulta em 20% das intervenções já concluídas. Com a obra acontecendo em pontos diferentes, de maneira simultânea, também haverá detonação na área interna da nova pista, sem interferência na rodovia. A previsão é de que o trecho seja entregue até o final do ano de 2017.

A Eco101 é a concessionária responsável pela administração de 476 quilômetros da BR-101 desde Mucuri, no sul da Bahia, até Mimoso do Sul, na divisa com o Estado do Rio de Janeiro. Controlada pelos grupos EcoRodovias, SBS Engenharia e Centauros Participações. Ao longo dos 25 anos de concessão, serão implantados 32 trevos em desnível e 24 rotatórias em nível, 36 quilômetros de vias marginais, 19 passarelas, além de todo serviço para monitoramento, atendimento e socorro nas rodovias. A Eco101 disponibiliza atendimento 24 horas pelo telefone 0800 7701 101.

Por Assessoria de Comunicação Eco101