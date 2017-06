Juliana Paes fala sobre detalhes de como conheceu o marido

Em vídeo do Hotel Mazzafera, ela revelou que, na primeira vez que ficou com o marido, Carlos Eduardo Baptista, já sabia que ia dar casamento

Juliana Paes não acredita em superstição, mas não há como negar que tem uma boca santa. Em vídeo do Hotel Mazzafera, ela revelou que, na primeira vez que ficou com o marido, Carlos Eduardo Baptista, já sabia que ia dar casamento:

– A primeira vez que eu fiquei com ele, primeiro beijo, aquela delícia… Eu subi o elevador, me olhei assim no espelho, ajeitei o cabelo e falei Eu vou casar. Juro por tudo!

Mas não foi tão fácil assim! A bela revelou que teve que investir pesado no boy e que quando se conheceram ele estava acompanhado:

– Eu o conheci no bar Baixo Gávea, mas foi só aquele Oi, tudo bem, muito prazer. Não fiquei com ele, porque não dava, ele estava com outra. Mas eu não vi tá? […] Minhas amigas estavam conversando, daqui a pouco eu vi um gato do lado de fora, fiquei olhando e falei assim Aquele ali, você conhece? Ah, é o Dudu, conheço. Ai eu falei Fala pra ele vir aqui agora. Ele entrou meio falando que ia no banheiro. Minha amiga perguntou assim E aí você não vai lá fora? E eu falei Eu não! A gente faz a fina, quer ser desejada. Só que eu não fiquei tão desesperada porque ela falou que ele malhava na nossa academia!

E obviamente, a atriz fez com que os horários dos dois coincidissem e assim eles se cruzaram várias vezes antes de ficarem pela primeira vez, em um show da banda O Rappa. Insistente, heim? Só depois ela quis saber se ele estava acompanhado na noite que se conheceram:

– Depois eu fiquei sabendo que a menina que ele estava no Baixo Gávea era só uma peguete!

Ufa! Afinal, como competir com Juliana Paes?

