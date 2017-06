Óleo de coco recupera cabelos profundamente danificados

Uma pesquisa, realizada pela farmacêutica Jackeline de Souza Alecrim, da Copra Alimentos, foi feita com 62 voluntários, que tinham seus cabelos danificados, pela excessiva exposição ao sol, produtos químicos como formol, tinturas, descolorantes etc. Utilizando a técnica de umectação com óleo de coco extra virgem, de acordo com a especialista, os resultados preliminares demonstraram que, a substância, sob condições específicas (prensado a frio, com ph abaixo de 0,3%, não hidrogenado e não refinado) é capaz de recuperar de maneira altamente eficiente os mais diversos tipos de danos nos fios, propiciando, dentre outros benefícios, um cabelo sedoso, maleável, brilhante, encorpado e com menos frizz.

“Estudos demonstram que, esta capacidade pode ser atribuída a alta concentração de triglicerídios de cadeia média, em sua composição, como os ácidos láurico, cáprico e caprílico, que possuem a capacidade de penetrar no córtex do fio, colaborando ativamente para a sua reconstrução. O óleo de coco apresenta ainda efeito antioxidante por conter considerável concentração de vitamina E”, acrescenta.

Para o Diretor Executivo da Copra, Hélcio Oliveira, “a pesquisa é de fundamental importância para embasar cientificamente a aplicação do Óleo de Coco Extra Virgem na saúde capilar, assegurar o uso correto do produto para o consumidor e abrir um novo nicho no mercado brasileiro para o Óleo de coco Extra Virgem, o de cosméticos”.

O Hair Stylist Luciano Almeida, do Salão Luciano Almeida Art e Cabelo, situado à Rua Taváres Cabral, 157 Pinheiros, São Paulo utiliza a técnica e consegue resultados inacreditáveis. “Para nutrir, eu prefiro lavar o cabelo apenas com shampoo neutro, secar com a tolha e aplicar uma colher do óleo de coco no cabelo. Umedeço bem e deixo agir por 4 horas. Após o período de hidratação, lavo os cabelos 2 a 3 vezes e, na última lavagem, deixo o shampoo agir por uns 5 minutos. Em seguida, condiciono normalmente. Os resultados são incríveis!”, completa Luciano.

Na coloração dos cabelos, o óleo de coco extra virgem também tem uma função importante. Ajuda a proteger o fio, pois a coloração é totalmente alcalina, abrindo as cutículas, assim, faz com que o óleo de coco penetre nos fios, mais facilmente.

Nos cabelos oleosos, o óleo de coco também pode ser aplicado, por meio de massagem suave, deslizando o produto, por todo o comprimento do cabelo, desde que, em seguida, seja devidamente removido da face externa do fio, para não causar aumento da oleosidade. A técnica também tem a capacidade de tratar distúrbios que provocam a oleosidade excessiva. A reposição de lipídios e nutrientes no interior da fibra capilar reestabelece a fisiologia do couro cabeludo minimizando a produção excessiva de oleosidade”, diz.

ESHOJE.