Inverno se aproxima e estação não deve ser de muito frio no Espírito Santo

Os termômetros já começaram a marcar a temperatura mais baixa, o que indica que a estação mais fria do ano já está chegando. No próximo dia 21 de junho, à 1h24 (horário de Brasilia), começa o inverno, que não promete temperaturas muito baixas para os capixabas.

De acordo com o meteorologista do Climatempo Alexandre Nascimento, o inverno deste ano não deve ser tão rigoroso e o frio não deve se estender para a primavera, como ocorreu em 2016. Os dias menores podem registrar muito calor, mas as noites devem ter uma temperatura mais agradável.

As temperaturas mais altas no Espírito Santo devem variar entre 26°C e 27°C na faixa litorânea. Para os que preferem um clima de mais frio, o ideal é visitar a região Serrana do Estado, onde as temperaturas mínimas devem variar entre 10°C e 12°C.

Já a expectativa de chuva para os meses do inverno é baixa, uma característica típica da estação. O metereologista explica que em julho e agosto ainda pode ocorrer chuvas no Espírito Santo, mas o mês de setembro deve ser o período mais seco da estação.

O inverno termina em 22 de setembro, quando começa a primavera. Durante o período, as previsões para todo o país se mantém com poucas chuvas e frio moderado. Na região Sul do Brasil há chance de neve.

Folha Vitória.